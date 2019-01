Budapesten lép fel Nicki Minaj - jegyek itt A világhírű hip-hop ikonok, Nicki Minajújabb részleteket jelentett be a már régóta tervezett világturnéjáról, amely február 21-én kezdődik Münchenben, Németországban és összesen 22 várost érint Európában. A koncertsorozat budapesti állomására február 25-én kerül sor. MINAJ úgy döntött, hogy egy új kreatív ötlettel áll elő, amely rajongóinak egy teljesen magával ragadó fejedelmi élményt nyújt. A turnéhoz csatlakozik Future helyett a chicagói rapper JUICE WRLD, akinek ez az éve egy igazi áttörést jelentett a Goodbye & Good Riddance című első platina albumával, valamint az “All Girls Are The Same” és a “Lucid Dreams” című többszörös platina kislemezekkel. “Annyira izgatott vagyok, hogy a teljes Nicki Minaj-élményt eljuttathatom az európai rajongóimhoz is." - lelkesedett MINAJ. Jamie King-el, a kreatív igazgatómmal együtt alaposan kidolgoztuk a legizgalmasabb, legegyedülállóbb, és legemlékezetesebb műremeket, hogy megoszthassam a csodálatos rajongóimmal. Imádom Juice Wrld zenéjét és nagyon izgatott vagyok, hogy csatlakozik hozzám a koncert turnéra.” Hasonlóan a nagyon sikeres és kritikusok által is elismert Pinkprint Tour-hoz, Minaj közelgő turné időpontjai a rajongók számára betekintést fognak nyújtani Nicki világába, ahol csupa meglepetés fogja várni őket. Az évek során NICKI MINAJ következetesen történelmet teremtett és hatással volt a popkultúra minden szegletére. MINAJ 2018-ban adta ki a Queen című platina albumát, és az első olyan női előadó lett, aki 100 alkalommal jelent meg a ‘Billboard Hot 100’ amerikai slágerlistán. Az előzetesen megvásárolt jegyeket is elfogadjuk a lenti turné dátumokon. Jegyelérhetőségek: Jegyek ITT



A budapesti koncert szervezője a Danubius Music Produkciós Iroda. THE NICKI WRLD TOUR KOOPRODUKCIÓBAN A JUICE WRLD-EL EURÓPAI TURNÉ DÁTUMOK 2019 DÁTUM VÁROS, ORSZÁG HELYSZÍN 21-Feb Munich, Germany Olympiahalle 22-Feb Bratislava, Slovakia Ondrej Nepela Arena 24-Feb Lodz, Poland Atlas Arena 25-Feb Budapest, Hungary Budapest Sportaréna 28-Feb Berlin, Germany Mercedes Benz Arena 1-Mar Copenhagen, Denmark Royal Arena 3-Mar Oslo, Norway Spektrum 4-Mar Stockholm, Sweden Ericsson Globe 6-Mar Brussels, Belgium Palais 12 7-Mar Paris, France AccorHotels Arena 9-Mar Bordeaux, France Metropole Arena 11-Mar London, UK The O2 14-Mar Birmingham, UK Arena Birmingham 15-Mar Dublin, Ireland 3Arena 17-Mar Glasgow, UK SSE Hydro 18-Mar Manchester, UK Manchester Arena 20-Mar Esch-sur-Alzette, Luxembourg Rockhal 22-Mar Frankfurt, Germany Festhalle 23-Mar Cologne, Germany Lanxess Arena 25-Mar Amsterdam, Holland Ziggo Dome 27-Mar Zurich, Switzerland Hallenstadion 28-Mar Geneva, Switzerland Arena Geneva [2019.01.12.]