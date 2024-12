Carlos Santana 2025-ben újra Budapesten A világhírű mexikói-amerikai gitáros 2025. június 11-én tér vissza Budapestre az MVM Dome-ba, Oneness elnevezésű turnéjával. A koncert során felcsendülnek majd legnagyobb slágerei, mint a Smooth, a Maria Maria vagy a Black Magic Woman. A GRAMMY-díjas Rock and Roll Hall of Fame gitáros Carlos Santana bejelentette, hogy 2025-ben zenekarával újabb városokat látogatnak meg Oneness elnevezésű turnéjával. Santana ötvenéves karrierjének nagy energiájú, szenvedélyes dalait adja majd elő, köztük a rajongók kedvenceit az Abraxastól a Woodstockon át a Supernaturalig és még azon is túl. A turné amerikai része április 16-án indul a kaliforniai Highlandben, az európai rész június 9-én kezdődik a lengyelországi Lodzban, majd Európa-szerte és az Egyesült Királyságban is megállnak, többek között Budapesten június 11-én az MVM Dome-ban. Jegyek elsőként Santana hivatalos rajongói klubjának tagjai számára lesznek elérhetők december 11-én. A regisztrált Live Nation tagok számára az elővétel december 12-én, 13 órakor indul, míg a teljeskörű jegyértékesítés december 13-án, 13 órakor kezdődik a livenation és a funcode oldalakon. A turné különböző VIP csomagokat és élményeket is kínál majd a rajongóknak, hogy a koncertélményt a következő szintre emeljék. A csomagok tartalma változó, tartalmaznak prémium jegyeket, exkluzív merchandise terméket és gyűjthető laminált kártyát. Carlos Santana karrierje több mint öt évtizede indult egy úttörő afro-latin-blues-rock fúziós formációval, azóta pedig zenei műfajokon, generációs, kulturális és földrajzi határokon átívelő karriert épített művészi erejével. Santana tízszeres Grammy-díjas, háromszoros latin Grammy-díjas rocklegenda, tagja a Rock and Roll Hírességek Csarnokának, kitüntették a Billboard Latin Music Awards életműdíjával, valamint a Kennedy Center Honors Awarddal is. Számos más elismerés mellett a Rolling Stones magazin “Minden idők 100 legjobb gitárosa” listáján a 11. helyen szerepel, a Rolling Stones mellett ő az egyetlen olyan előadó, akinek a hatvanas évek kezdetétől számítva minden évtizedben született olyan lemeze, amely bekerült a Top10-be. A gitárzseni 2018-ban elindította első MasterClass-kurzusát is. Nemrég három epikus mérföldkövet is megünnepelhetett öt évtizedes karrierjében: 55 éve, hogy megjelent Abraxas című remekműve, ahogy 55 éve adta legendás, woodstocki koncertjét is, míg a Supernatural is most ünnepelte 25. évfordulóját. Budapesti koncertjén ebből a gazdag életműből hallhatunk válogatást. Legutóbbi albumán, az energiával teli Blessings and Miracles (2021) című lemezén olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Rob Thomas, Chris Stapleton, Steve Winwood és még sokan mások. A Sony Music Entertainment és az Imagine Documentaris CARLOS címmel egy monumentális dokumentumfilmet forgatott, amely Carlos Santana életét és karrierjét ünnepli. A film premierje 2023-ban volt a Tribeca Filmfesztiválon és már világszerte elérhető. Santana 15 éve látható időszakosan Las Vegasban koncertjeivel, nemrég pedig a 10. évfordulóját ünnepelte a vegas-i House of Blues fellépéssorozatának, amely továbbra is folytatódik. [2024.12.11.] Megosztom: