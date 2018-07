Szicíliai zenei fesztivál érkezik Budapestre Olasz zenészek, szicíliai muzsika, tüzes mediterrán táncok, közös hangszerkészítés kicsiknek és nagyoknak, hangszeres workshopok haladóknak és teljesen kezdőknek. A TARANTA FEST zenei fesztivál fókuszában a dél-olasz zene és kultúra áll. Július 12-13-án egy kétnapos, ingyenes rendezvény keretében a budapesti Anker’t-ben megmerítkezhetünk a mediterrán hangzásvilágban. Az idei fesztivál főszereplője 4 fiatal szicíliai zeneszerző énekes, akik zenéjükben izgalmasan ötvözik a hagyományos szicíliai népzenét és a modern zenei elemeket. Kísérleteznek, új stílusokat hoznak létre. Idén Mimì Sterrantino, Francesca Incudine, Valentina Balistreri és Roberta Gulisano képviselik az új és hagyományos szicíliai zenét külföldön, így nálunk is. A fesztivál minőségi zenével, workshopokkal, kiállításokkal és táncoktatással igyekszik bevezetni a résztvevőket Szicília tradicionális zenéjébe, népi hagyományaiba. A kétnapos rendezvény számos interaktív lehetőséggel várja a résztvevőket, amelyeken megtanulhatjuk ropni a tarantellát és a pizzicat, készíthetünk szicíliai pásztorsípot, mediterrán ritmusokat dobolhatunk a jellegzetes szicíliai keretes dobon, és játszhatunk szicíliai dorombon is. Az igazán kísérletező kedvűek pedig újrahasznosított anyagokból készíthetnek hangszereket. A foglalkozások ingyenesek, de néhány közülük regisztrációhoz kötött a rendezvény honlapján a rendelkezésre álló hangszerek száma miatt. Mindkét este koncerttel zárul, ahol a 4 fiatal zeneszerző-énekes repít el minket zenéjével a dél-olasz tengerpart mesés tájaira. Idén 13. alkalommal szervezi meg a Taranta Fest-et a Tamburi di Aci szicíliai kulturális egyesület, melynek megvalósitásában partnerként részt vesz a Vivi Budapest Egyesület, a MediaEvent Kft, az AreaSud Egyesület és a Darshan Egyesület. A az idei fesztivál a MiBACT és a SIAE támogatásával valósulhat meg a “ Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura ” kezdem é nyez é s keretein belü l. A fesztivál záró eseményét július 31-én a szicíliai Zafferana Etneaban tartják, ahol az Etna lábánál található költői környezetben lépnek fel a zenészek. Időpont: 2018. július 12-13. 16:00-22:00 Helyszín: Anker’t, 1061 Budapest, Paulay Ede u. 33. [2018.07.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.07.11.]

