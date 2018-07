A Budapesti Nyári Fesztivál heti programja Egész nyáron változatos, színes programokkall várja mézőit a Margitszigeti és a Várpsmajri Szabadtéri Színpad. Kálmán Imre: Cirkuszhercegnő operett 3 felvonásban

Írta: Julius Brammer és Alfred Grünwald

Fordította: Lippai Imre és Kulinyi Ernő

BEMUTATÓ

2018. július 20. (péntek) és 21. (szombat)

Margitszigeti Szabadtéri Színpad Több mint egy évtized után, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 80. születésnapján a legnagyobb magyar operettszerző, Kálmán Imre egyik legnépszerűbb, Cirkuszhercegnő című darabjával tér vissza a színház nyári repertoárjára a teátrum kezdeteitől jelen levő egyik legkedveltebb zenés szórakoztató színpadi műfaj! Az ünnepi évadban az operett magyar nagymesterének egyik legjelentősebb, világszerte páratlan sikerrel játszott műve első alkalommal csendül fel a cirkuszi forgataggal benépesített szigeti színpadon. Az eredetileg német nyelven íródott nagyoperett 1926-os bécsi bemutatója mind történetében, mind pedig elsöprő látványvilága miatt, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Az egzotikus mesében az artisták, idomárok és bohócok világa mögött felsejlik az arisztokrácia pompás, csillogó és rejtett hazugságokkal átitatott élete. Az operett parádés világában azonban az elveszett szerelmesek mégis egymásra találhatnak a kalandok, intrikák és félreértések útvesztőjében, és győz a mindent elsöprő szenvedély. Kálmán Imre operettjének kedvelt dallamai először csendülnek fel a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a sziget öreg fái és a csillagos nyári ég alatt, ezúttal Dobó Enikő és Miller Zoltán főszereplésével, Szabó Máté rendezésében.

A Szabad Tér Színház és a Miskolci Nemzeti Színház közös bemutatója a Fővárosi Nagycirkusz közreműködésével.

Tompos Kátya – Hrutka Róbert: Holdjárat

koncert

2018. július 22. (vasárnap) 19.30

Városmajori Szabadtéri Színpad

90 perc, szünet nélkül



A régi felállás, vadonatúj dalok! A Holdjárat című 2017 őszi szólóalbum dalai most is lélektől lélekig hatolnak és a bizonytalan kimenetelű, mégis a teljesség, az épség és a szépség jegyében megélt kalandok lenyomatai. A Holdjárat misztikus utazás, melynek a végén felkavaró vagy épp megnyugtató, összeolvasztó vagy szétválasztó, múlhatatlan vagy illékony szerelmek várnak ránk. Ezek a dalok már nem kölcsönvett érzések és dallamok mentén született átdolgozások, szövegüket az énekesnő nagyrészt maga írta, de az albumon olyan kortárs költők is közreműködnek, mint Grecsó Krisztián vagy Laczkfi János. A bensőséges, helyenként elgondolkodtató, helyenként vicces, de mélyen a lelkéből fakadó történeteket mind-mind az élet ihlette. Valamennyi vers egy darab a színésznő lelkéből, ablak a világára.Az újabb utazáshoz Kátya ezúttal is Hrutka Róbertet kérte fel útitársnak. Az új lemezre 10 vadonatúj dal került, ezek hangzanak el ezen a városmajori estén, de a műsorban az új album dalai mellett természetesen a régi kedvencek is helyet kaptak. Közreműködők:

Tompos Kátya, ének

Hrutka Róbert, gitár

Kalmus Felicián, cselló

Fehérvári Attila, basszusgitár

Galambos Zoltán, zongora

Dely Domonkos vokál

Markó Ádám, dob

Erich Kästner: A két Lotti

ifjúsági előadás

2018. július 20. (péntek) 18.00

Városmajori Szabadtéri Színpad Ki ne ismerné a nyári táborban egymásba futó Lotte és Luise történetét? Találkozásukkor rögtön feltűnik nekik – és mindenki másnak is –, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Mintha csak ikrek volnának! Összedugják a fejüket, hogy a hasonlóság rejtélyét megfejtsék, így kiderül számukra, hogy valóban ikrek, csak szüleik kényszerű, korai válásukkor megosztoztak rajtuk, amikor ők még csecsemők voltak.



Most azonban nagylányok már: tudják, mi a teendő, hogy a felnőttek ballépését helyre billentsék. A terv vakmerő, de ők is azok. Nekivágnak tehát a nagy kalandnak, mert jobban tudják, hogy mi a legfontosabb egy gyereknek, illetve kettőnek. És egy felnőttnek, illetve kettőnek. Illetve mindnyájunknak.



A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel ismét visszatér az egyik legkedveltebb ifjúsági történet a Városmajor színpadára.

A Budaörsi Latinovits Színház és a Múzsák Társulat közös előadása.

Görbetükör Társulat: A csillagszemű juhász

gyerekelőadás

2018. július 22. (vasárnap) 10.30

Városmajori Szabadtéri Színpad Bergengóciában a palotában mindig mulatsággal telik az idő! Ám egyszer, csak a király hatalmasat tüsszent. Azután megint! És megint, újra és újra! Hiába bosszankodik, nem tudja abbahagyni. Mérgében úgy határoz, hogy amig el nem múlik a prüszkölése, az egész ország apraja-nagyja mondja csak el: ADJ ISTEN EGÉSZSÉGÉRE! A csillagszemű Juhász nem teljesíti a parancsot és ha ez nem lenne elég, még a csodaszép királylányt is feleségül akarja venni! Hogy mi lesz ebből?! Mesénkből kiderül, hogy a Juhász kiállja-e a veszélyes próbákat, és sikerül-e elnyerni a királylány kezét!



Járjunk együtt a végére, és aki tüsszent: ADJ ISTEN EGÉSZSÉGÉRE! Szereposztás:

Csillagszemű Juhász: Ott József

Király: Pintér Gábor

Királylány: Schupp Gabriella

Katonák: Berecz György, Kovács Róbert

Udvari Bolond: Korcsmáros András

A Görbetükör Társulat előadása.



Jegyvásárlás

Szabad Tér [2018.07.17.] Megosztom: