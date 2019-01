Tom Jones 8 év után visszatér Budapestre! Jegyinfo itt Sir Tom Jones 2019. június 22-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. Tom Jones 50 éves karrierje során egyre markánsabbá vált. A népszerűségét mind a lemezei, mind az élő koncertjei kapcsán öt évtizede őrző művész most, 77 évesen is folyamatosan egyre jobb kritikákat kap! A közönség nem múló szeretete mellett az egész világon a kritikusok is elismerik zenei munkásságát és koncert teljesítményét. Tom Jones zenei érdeklődése rendkívül széles skálán mozog. Bár olyan dalok kapcsán vált ismertté, mint az It’s Not Unusual, Delilah, What’s New Pussycat, I’ll Never Fall In Love Again, de évtizedekkel később már a Kiss és az If I Only Knew dalai vezették a listákat. Egyike azon művészeknek, akik létrehozták a rhythm & blues műfaját, soul behatással. Legsikeresebb albuma pedig karrierje 35. évfordulóján, 1999-ben jelent meg, amelyen mások dalait dolgozta fel, és végül több, mint 5 millió példány talált gazdára belőle világszerte. Sir Tom Jones valóban egy élő legenda, egyike azon kevés művészeknek, akiknek a karrierje még a modern popzene hajnalán kezdődött, és a mai napig figyelemreméltó lemezeket készít, és felejthetetlen koncerteket ad. Ellenállhatatlan fellépései egyben utazások a zenei korszakok és műfajok között, amelyek összehozzák az idősebb és a fiatalabb generációkat, a férfiakat és a nőket, a mainstream és a zenei csemegék kedvelőit is. Tom Jones mindig is a dal és az énekhang varázsával nyűgözte le a világot. A budapesti fellépésre jegyek már kaphatók a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. Miután a koncert egy kisebb, színházi jellegű nézőtér kialakításban lesz látható, kizárólag ülőjegyekkel, így a rajongók jobb, ha minél hamarabb bebiztosítják helyüket, ha ott szeretnének lenni Tom Jones 2019-es budapesti koncertjén. [2018.12.31.] Megosztom: