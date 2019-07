Zsidó Kulturális Fesztivál 2019 - infok, jegyek itt Idén szeptember 1. és 9. között rendezik meg Budapest legnagyobb zsidó művészeti rendezvényét, a 22. Zsidó Kulturális Fesztivált, amely ebben az évben is világszínvonalú programokkal, nemzetközi hírű fellépőkkel és csodálatos helyszínekkel várja a látogatókat. A számos különböző szellemi hatásból táplálkozó, kivételesen gazdag magyar zsidó kultúra bemutatása a fesztiválnak nemcsak a feladata, hanem szívügye is. Hiszen a közös kultúra köti össze a zsidókat és a nem zsidókat, vallásosokat és nem vallásosokat, fiatalokat és időseket, anyaországi és határon túli magyarokat. Jegyvásárlás itt A 22. Zsidó Kulturális Fesztivál kiemelt helyszíne idén is a Dohány utcai zsinagóga. A rendezvénysorozat nyitókoncertjén, szeptember 1-jén a Budapest Klezmer Band két különleges vendéggel, Jordán Adéllal és Fesztbaum Bélával egészül ki. Bródy János dalokba fordult költészetével varázsolja el a közönséget, míg a klezmer királynője Illényi Katica és a Sárik Péter Trió egy rendhagyó koncertre készül. Szeptember 3-án egy „háromgenerációs” koncertnek lehetünk tanúi, hiszen a nemzetközi hírű Vujicsics együttes, a Söndörgő együttes és a VIGaD zenekar külön-külön és együtt is színpadra áll, vendégük pedig a hazai zenei élet egyik kiválósága, Tolcsvay László lesz.



Neves művészek közreműködésével emlékeznek a népszerű művészházaspárra, Sárosi Katalin táncdalénekesre és Zsoldos Imre trombitaművészre, aki idén lenne 100 éves. Szeptember 8-án Balázs Fecó olyan nagyszerű zenészekkel tesz időutazást, mint Keresztes Ildikó, Gerendás Péter és Szűcs Antal Gábor. A fesztivál utolsó napján egy igazi nyáresti program várja a közönséget, hiszen a „Budapest, te csodás” című operettgálán Bársony Bálint és zenekara, kiváló hazai énekesekkel a mai hangzást vegyíti az operettek csodálatos, legnépszerűbb slágereivel. A Hegedűs Gyulai utcai zsinagóga nyitó napján olyan trió áll össze, amelynek három tagja közösen még soha nem lépett színpadra: Zsédényi Adrienn Zséda énekesnő, Darvas Ferenc zeneszerző és Müller Péter Sziámi előadóművész, költő. Az ország egyik kiváló klezmer együttese a Sabbathsong Klezmer Band Oláh Gergővel és Pajor Tamással igazi örömzenélést mutat be, a Malek Andrea Soulistic formáció híres magyar és külföldi zsidó dalszerzők műveiből válogat, míg Szirtes Edina Mókus magyar költők ismert verseivel lép színpadra.



A szefárd zene hazai királynője, Pandzarisz Diána és zenésztársai az ősi szefárd zsidó dallamokat vegyítik a popzenével, míg a Debrecen Dixiland Jazz Band népszerű dixieland-örökzöld dallamokkal készül. Zerkovitz Béla, a slágergyáros élettörténetét pedig színpadi játékban láthatják Koltai Róbert, Kun Ágnes Anna, Fellegi Balázs és Nógrádi Gergely előadásában. A Goldmark terem is számos programnak ad otthont. Bauer Andrea és barátai különleges zenei élményt nyújtanak egyetlen este alatt, az Itt és Most Társulat improvizációs estje során a tízparancsolat témáját járja körbe. Laczkó Vass Róbert színművész és Veress Gáspár zongoraművész tolmácsolásában a közismertebb Ady-dalok mellett ritkán, és meglehet, ez idáig talán sosem hallott dalok szólalnak meg, majd szeptember 5-én Rák Kati színművész Marmorstein Berta „igaz” történetét meséli el. Új helyszínként mutatkozik be a Wesselényi17 Komolyzenei Szalon, amely egy szokásos kamarakoncertnél sokkal közvetlenebb, amely lehetőséget biztosít a klasszikus zenével és a zenészekkel való kötetlen találkozásra. Villányi Dániel és Almira Emiri zongoraművészek koncertjei mellett, Karasszon Eszter gordonkaművész kulisszatitkokkal is készül, ahol testvérével Karasszon Dénes gordonkaművésszel, majd Mali Emese zongoraművésszel és Farkas Mira hárfaművésszel közösen játszik, majd mesélnek a darabokról, szerzőkről, hangszerekről. Korcsolán Orsolya hegedűművész az Anima Musicae Kamarazenekarral egy fergeteges és formabontó programmal jelentkezik szeptember 5-én a Budapest Music Centerben, ahol zenéjükkel táncokat idéznek meg három, szögesen ellentétes zeneszerző fantáziájából. A Frankel Leó úti zsinagógában pedig Banda Pál gordonkaművész előadásában Bach két csellószvitjét hallhatják majd. A Bálint Házban ingyenes programokkal, könyvbemutatókkal, filmvetítésekkel és beszélgetésekkel várnak mindenkit.



Jegyek online itt. [2019.07.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Roland zenész » dobos/ütős [2019.07.22.]

