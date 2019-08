Szeptember 13-tól újra koncertek az Orfeumban A nyári vacsoraszínházi fesztivál után szeptember 13-tól újra koncertekkel is várja vendégeit az Orfeumban. Visszatér színpadunkra Takács Nikolas és új műsorral várjuk a funky kedvelőit Bebe koncertjén. A vacsoraszínház rajongói sem maradnak program nélkül, hiszen lesz Anyád Kínja és az Apád Füle is 2 alkalommal a szezonnyitó hónapban. 2019.09.13. | 21:00 | koncert | Whitney and Friends – Veres Mónika Nika koncertje Válogatás Whitney Houston és pályatársai legismertebb dalaiból A műsor az egyedülálló díva, a hatszoros Grammy-díjas énekesnő, Whitney Houston legismertebb dalait dolgozza fel, vegyítve olyan hasonlóan kiváló előadók slágereivel, akik művész társak, barátok voltak mellette, akik duettet énekeltek vele. Válogatunk olyan énekesektől, akik az ő művészetét inspirálták, és olyan fiatal előadóktól is, akiket az ő művészete inspirált. Így a legnagyobb Whitney Houston számok mellett Aretha Franklin, Beyoncé, Jennifer Hudson, George Michael, Michael Jackson, Natalie Cole dalok szerepelnek a műsorban. És aki mindezt elhozza nekünk, az Orfeum dívája Veres Mónika Nika és zenekara. Foglalási információk: https://ticket.orfeum.hu/qsot-event/nika-whitney-houston-est/2019-09-13_-2100/ 2019.09.14. | 21:00 Apád Füle – komédia két felvonásban Az évek óta teltházas Anyád kínja után az apaság rejtelmeibe nyújt betekintést az Orfeum vacsoraszínházi darabja. Négy jó barát: Zoli, aki karrierista felesége helyett maradt otthon a gyerekekkel; Gábor, a menő ügyvéd kemény elvekkel; Misi a négy gyereket szerény ám annál boldogabb körülmények között nevelő apuci; és a még mindig megállapodni képtelen Tomi - Zoli lakásán gyűlnek össze, hogy míg hármójuk felesége színházba megy, addig ők vigyázzanak az ott alvó gyerekseregre. Gábor tanácsára bébiszittert hívnak, hogy néhány órára ki tudjanak szabadulni. Esti kiruccanásuk tervét Tomi bejelentése akasztja meg, miszerint a főnökének lánya tőle vár gyereket. A három barát mindent megtesz, hogy az életimádó szingli Tomiba „lelket öntsön”. Szakítás, lánykérés, szülés, gyereknevelés: a három tapasztalt apuka mindenben tud tanácsot adni, és természetesen azt a lehető leghumorosabb és legőszintébb módon. Két órás felhőtlen szórakozás kényelmes vacsoraszínházi körülmények között szingliknek, házasoknak, újra kezdőknek. szereplők: Adorjáni Bálint, Elek Ferenc, Fenyő Iván, Nagy Sándor rendező: Tallos Rita



Foglalási információk: https://ticket.orfeum.hu/qsot-event/apad-fule-vacsoraszinhaz/2019-09-14_2100/ 2019.09.20. | 21.00 Mr. FunkSoul – Éliás Gyula Jr. koncertje A budapesti klubélet egyik meghatározó alakja, Éliás Gyula Jr. a funky és soul zene legjobb dalaiból válogat, amelyeket saját szerzeményeivel színesít. Közkívánatra, műsorából a korábbi nagy sikerű Barry White est legjobb dalai sem hiányozhatnak. Egy biztos, ezen az estén sem fognak székben maradni még azok sem, akik előre látók voltak, jegyet vásároltak és asztalt foglaltak.



Foglalási információk: https://ticket.orfeum.hu/qsot-event/mr-funksoul-elias-gyula-jr-estje-party-2/2019-09-20_-2100/ 2019.09.21. | 19:45 Anyád kínja, avagy az anyaság és ami mögötte van Tabumentes, formabontó, zenés vacsoraszínházi előadás 2 részben. Szórakoztató jelenetek 4 nőről, akik kellő humorral fűszerezve, tabuk nélkül mesélnek a csodálatos anyaság kevésbé varázslatos élményeiről is. „Tavaly még lecsúszott két Bacardi Breezer, idén már két számmal nagyobb a blézer. Korábban hajnalig nyúltak az óriás bulik, manapság óriás méretűek a bugyik. Tűsarkú helyett könnyű topogó, szexi férfiak helyett egy pelenkás totyogó. Partyktól volt hangos nemrég minden szombat. „Hol a cumi?” – mostanában ez gyakori mondat. Felborult hormonháztartás – magasztos érzés –, ez már az anyaság, nincs itt semmi kérdés.” Közreműködők és alkotók Szereplők: Haumann Petra, Horváth Lili, Kisfalvi Krisztina, Oszter Alexandra Rendező: Tallós Rita Foglalási információk: https://ticket.orfeum.hu/qsot-event/vacsoraszinhazi-eloadas-anyad-kinja-fonyo-barbara-haumann-petra-kisfalvi-krisztina-oszter-alexandra/2019-09-21_-1945/ 2019.09.22. | 19:00 | Apád Füle – komédia két felvonásban Az évek óta teltházas Anyád kínja után az apaság rejtelmeibe nyújt betekintést az Orfeum vacsoraszínházi darabja. Négy jó barát: Zoli, aki karrierista felesége helyett maradt otthon a gyerekekkel; Gábor, a menő ügyvéd kemény elvekkel; Misi a négy gyereket szerény ám annál boldogabb körülmények között nevelő apuci; és a még mindig megállapodni képtelen Tomi - Zoli lakásán gyűlnek össze, hogy míg hármójuk felesége színházba megy, addig ők vigyázzanak az ott alvó gyerekseregre. Gábor tanácsára bébiszittert hívnak, hogy néhány órára ki tudjanak szabadulni. Esti kiruccanásuk tervét Tomi bejelentése akasztja meg, miszerint a főnökének lánya tőle vár gyereket. A három barát mindent megtesz, hogy az életimádó szingli Tomiba „lelket öntsön”. Szakítás, lánykérés, szülés, gyereknevelés: a három tapasztalt apuka mindenben tud tanácsot adni, és természetesen azt a lehető leghumorosabb és legőszintébb módon. Két órás felhőtlen szórakozás kényelmes vacsoraszínházi körülmények között szingliknek, házasoknak, újra kezdőknek. szereplők: Adorjáni Bálint, Elek Ferenc, Fenyő Iván, Nagy Sándor rendező: Tallos Rita Foglalási információk: https://ticket.orfeum.hu/qsot-event/apad-fule-vacsoraszinhaz-2/2019-09-22_-1900/ 2019.09.26. | 21.00 Soulful Night – Takács Nikolas koncertje Könnyed elegancia a szórakoztatásban. Takács Nikolas kivételes hangi adottságaival és a zene iránti alázatával hosszú évek óta telt házas koncerteket ad, bármerre jár. Előadásmódját és megjelenését is elegancia, stílus, kifinomultság jellemzi, így koncertje tökéletes összhangot alkot az Orfeum miliőjével. Vadonatúj műsora saját és kedvenc előadói dalaiból készült izgalmas popzenei válogatás, melyen kiváló zenészek kísérik. Azoknak ajánljuk, akik adnak a minőségi szórakozásra, akik nem érik be bármivel, akiknek a minőségi műsor mellé kellemes ételek és italok dukálnak. Tökéletes választás - egy könnyed este egy nehéz nap után. Foglalási információk: https://ticket.orfeum.hu/qsot-event/soulful-night-takacs-nikolas-koncertje/2019-09-26_-2100/ 2019.09.27. | 21:00 Swing'n'Pop - Gájer Bálint koncertje A swing hercegének Swing’n Pop Songbook című albumának dalai alkotják a műsor alapját. Bálint személyisége, laza, magával ragadó előadásmódja évek óta telt házas produkciókat eredményez. Különleges orgánuma és kiváló stílusérzéke hitelesen idézi meg az 1930-40-es évek örökifjú standardjeinek hangulatát, és fűszerezi a mai kor igényeinek megfelelően. Saját dalai mellett klasszikus swingeket, latinos lüktetésű szerzeményeket és kimondottan pop zenei dalokat is játszik. Bálint a szó klasszikus értelmében vett entertainer, akinek Budapesten csak az Orfeumban megtekinthető, havi rendszerességgel szervezett klubkoncertjei egy finom vacsora és kellemes italok mellett egész estés élményt jelentenek. Foglalási információk: https://ticket.orfeum.hu/qsot-event/swingnpop-gajer-balint-koncert/2019-09-27_-2100/ 2019.09.28. | 21.00 Funky Town – Bebe koncertje Kiváló választás a funky estek rendszeres látogatóinak. A hétvégi valódi bulis műsorok között a korábban évekig sikeres Uptown Funk sorozat megújult változata, a Funky Town koncert várja az igazi groove-ok kedvelőit. A profi zenekar élén Abebe Dániel Bebe lesz a hangulatfelelős. James Browntól a Kool & the Gang és az Earth,Wind and Fire legnagyobb slágerein át egészen Bruno Marsig utazunk a legfunkibb esten. Jegyárak fogyasztással Foglalási információk: https://ticket.orfeum.hu/qsot-event/funky-town/2019-09-28_-2100/ [2019.08.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.08.27.]

