Szeptember második felében rendezik meg a Kecskeméti Népzenei Találkozót Rendhagyó népzenei órák, prímásverseny és -találkozó, hagyományőrző gálaműsor, népzenei konferencia, nemezkiállítás, táncházak és koncertek is szerepelnek a csütörtökön kezdődő Kecskeméti Népzenei Találkozó programjai között. A szervezők - a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ, valamint a Hagyományok Háza - tájékoztatása szerint, a maga nemében egyedülálló rendezvénysorozat összeállításakor nagy figyelmet fordítanak a kodályi örökség és szellemiség megőrzésére, amely mind a közönségnek szóló, mind a szakmai programokban megmutatkozik. A XXIX. Kecskeméti Népzenei Találkozó első napján, szeptember 19-én Nagy Mari és Vidák István nemezkiállításának megnyitóját követően Csík János és a Mezzo formáció lép színpadra.

A szervezők a rendezvényhez minden alkalommal konferenciát is kapcsolnak. Az idei, Él-e még a népzene? - Népzenei terepkutatás a XXI. században című tanácskozás előadói egyebek mellett a magyar népzenei keletkutatás legfrissebb eredményeit ismertetik.



Minden évben kiemelt eseménye a találkozónak a hagyományőrző gálaműsor is, amelyre több tájegységről hívnak népzenész és énekes mestereket. Idén az Alföld, a Dunántúl, Erdély és a Felföld hagyományőrző népzenészeivel találkozhat a Hírös Agóra közönsége szeptember 20-án. A színpadi produkciót táncház követi a Góbé zenekarral és Berecz Istvánnal.



Az Agócs Gergely vezette Fonó Zenekar Atyai ág című produkciójában egy több évtizedes gyűjtőmunka eredményét, a magyar népzene Kodály által kijelölt, keleti irányú kapcsolatait tárja a közönség elé szeptember 21-én Dagesztánból, a Karacsáj-Cserkesz Köztársaságból, a Kabard-Balkár Köztársaságból és Baskortosztánból érkező énekes és zenész vendégekkel. Az esten fellép többek között Arszlanbek Szultanbekov énekes és dombra-játékos is. A nap eseményeit a Parapács zenekar vezette táncház zárja.



Szeptember 22-én kézműves foglalkozásokra, Paár Julcsi családi koncertjére, majd a Duna Művészegyüttes Örökkön örökké című táncszínházi előadására várják az érdeklődőket.



A népzenei találkozó keretében idén is lesz Kecskefőző Fesztivál. Az iskolákban rendhagyó órákat tartanak, és megrendezik a prímástalálkozót, valamint a VII. Kecskeméti Prímásversenyt is, amelyre idén táncházzenész hegedűsök jelentkezhettek.



Az első Kecskeméti Népzenei Találkozót még 1967-ben Heltai Nándor helytörténész és Kálmán Lajos népzenekutató szervezte meg, teret adva az autentikus magyar népzene, valamint az irodalom és a népzene találkozási pontjainak bemutatására. [2019.09.15.]

