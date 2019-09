"Ketten vagyunk..." 2. - musical est Mahó Andreával és Csengeri Attilával 2019. szeptember 22. 14 órai kezdéssel hangulatos musical délután lesz a Benczúr Ház Dísztermében. A műsor címadó dala Bíró Attila szerzeménye Szedő Lajos vers-szövegével.



Mahó Andrea első énekes szerepét a Győri Nemzeti Színházban kapta A nyomorultak musicalben (Cosette).

Lemezei jelentek meg (Más lesz a holnap, Jó reggelt napfény, Mit tehetnék érted) és az operett műfajában is folyamatosan megmutatta tehetségét.

Jelenleg a Madách Színházban az Anna Kareninában, Mary Poppinsban és az Operaház fantomjában láthatjuk. A Pesti Magyar Színházban A muzsika hangja és a Valahol Európában musicalekben játszik. Szeptembertől a Rock Suli című musicalben látható a Madách Színházban. Csengeri Attila EMeRTon díjas színművész. Elsőéves főiskolás kora óta egy-két karakterszerepen kívül főszerepeket játszik világsikerű musicalekben. Másfél évig Stuttgartban vendégszerepelt, ahol 164 alkalommal játszotta Christ a Miss Saingon musicalban. István szerepét játszotta a Magyar Színházban, majd Pécsett a Jézus Krisztus Szupersztárban szerepelt. Számos bemutatón vett részt szerte az országban. Jelenleg többek között az Operaház Fantomjában, a Nyomorultakban, A muzsika hangja, a Dorian Gray musicalekben láthatjuk Budapesten. Emellett számos operettben is láthatjuk őt, mint Csárdáskirálynő, Cirkuszhercegnő, Luxemburg Grófja, Csókos asszony. Vígjátékok karakterszerepei is közel állnak hozzá, sziporkázó humorát Andreával közös estjükön is élvezhetjük ezúttal. Műsorukban a musical irodalom legszebb duettjeit hallhatják, melyet a hely hangulatához alakítanak, illetve más, eddig tőlük sosem hallott dallamok is felcsendülnek e szép őszi délutánon. Jegyeket a musicalgaleria@gmail.com címen lehet megvásárolni a rendezvényre illetve telefonon a + 36-30-915-6918 számon.