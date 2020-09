Női történetek a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon Női történetek elevenednek meg a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon lakásszínházi előadáson, koncerten és a Gangaray Dance Company új produkciójában is. Bár évszázadok óta jelen vannak a komolyzene világában, a hangversenyprogramokban még mindig meglehetősen kevés női zeneszerzővel találkozhat a közönség - hívja fel a figyelmet a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál MTI-hez eljuttatott közleménye. Mint írják, ezt a hiányt kívánja enyhíteni a Fischer Annie Night két október 16-i koncertje, amelyek közül az elsőn öt ifjú zeneszerzőnő ünnepel ősbemutatót. Persányi Zsófia, Szászi Petra, Várallyay Petra, Mihalicza Csenge és Varga Abigél kompozíciói hangzanak el a Belvárosi Plébániatemplomban, Fischer Annie-ösztöndíjas muzsikusok tolmácsolásában. A programsorozat második koncertjén a Három Holló Kávéházban, Fischer Annie lakását idéző díszletek között Mona Dániel zenetörténész segítségével ismerkedhetnek meg az érdeklődők a fent említett szerzők további alkotásaival.



Weöres Sándor és Závada Pál fiktív nőalakjai, Psyché és Jadviga elevenednek meg a Budapest Music Center formabontó koncertjén október 19-én. A magyar irodalom két meghatározó karakterén keresztül a közelmúlt a régi időkkel, a városi kultúra a folklórral találkozik, míg Bodrogi Éva és Bognár Szilvia zenei világa által a kortárs klasszikus zene és a népi muzsika párbeszédének lehet tanúja a közönség. Palya Bea és Gryllus Samu kifejezetten erre az estre hangszerelt Psyché-dalai mellett először csendülnek fel nyilvánosan Szokolay Dongó Balázs és Bólya Mátyás Jadviga-dalai, az este narrátora Závada Pál lesz.



Komoly és megkerülhetetlen témákat feszeget, egyebek mellett a gyermekbántalmazás traumáját és annak lehetséges következményeit érinti Egressy Zoltán Nem, nem, köszönöm című monodrámája. A darabot Gubík Ági szuggesztív előadásában láthatják a nézők október 9-én a KuglerArt Szalonban a kapucsengő lakásszínházi sorozatban.



Ugyanezen sorozat egy másik előadásában Ady Endre leghíresebb szerelme és egyben a magyar irodalom egyik legjelentősebb múzsája, Léda alakja rajzolódik ki október 10-én. A közös évek lenyomataként megszületett versanyag tanúsága szerint Diósyné Brüll Adél személye maradandó nyomot hagyott a magyar irodalom szövetén, ennek jár utána Pokorny Lia és Bárnai Péter a Szederkényi Olga rendezte felolvasószínházi előadásban, amely a költő életének azt a kilenc évét mutatja be, amikor Lédával levelek útján is kapcsolatban álltak.



A nőkre fókuszál a Gangaray Dance Company Agora-trilógiájának második, Feltámadás című bemutatója is a Nemzeti Táncszínházban október 22-én. Az együttes tagja az a Maday Tímea Kinga is, aki idén, a tánc világnapján vehette át az évad legjobb női táncosának járó díjat modern-kortárs kategóriában. A társulat alapító vezetője, Hámor József koreográfiája a tiszta tánc eszközeivel és formakészletével, a női test sokszínűségét, szívósságát és esendőségét megmutatva teremt különleges világot.



A fesztivál programjáról a www.cafebudapestfest.hu oldalon találhatók további információk, a cafebudapestfest.blog.hu pedig érdekességekkel, kulisszatitkokkal, zenei listákkal és a fesztivál fellépőinek különleges időkapszuláival készül az október 9-én kezdődő 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválra.

MTI [2020.09.27.]