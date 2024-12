Megérkezett Hófickó, a Kalap Jakab új klipje Kalap Jakab új, “Hófickó” videóklipjével az otthonunkba varázsolja a karácsony hangulatát, és visszarepít gyerekkorunk játékos világába. Jakabot már sokszor megkeresték dalszerzők, de eddig nemet mondott, mert rengeteg megvalósításra váró ötlete van. A „Hófickó” dallamai azonban annyira magukkal ragadták, hogy mindenképpen el akarta énekelni ezt a szívet melengető karácsonyi történetet. „Remélem, hogy sikerült ehhez a vidám, csodálatos karácsonyi dalhoz méltó videóklipet készíteni!” – mondta lelkesen Jakab. Ipsits Anita először vett részt videóklip forgatáson, de kislány kora óta álmodozott róla. Kisgyermekként modell szeretett volna lenni, amely a magassága miatt nem valósult meg. Jelenleg a TikTok-on éli meg ez irányú kreativitását A forgatás különleges és egyben nagyon izgalmas élmény volt számára, mert egyúttal családjára is időt szakíthatott, hiszen fia, Gábor is szerepelt a klipben. Anita a gyerekek segítségével varázsolt fantasztikus süteményeket, forró italokat Szafi alapanyagokból az ünnepi asztalra. „Az egész forgatás rendkívüli élmény volt számomra. Nemcsak a karácsonyi hangulatot sikerült megteremtenünk, de új barátságokat is kötöttem, miközben életre keltettük ezt a csodálatos projektet.” – mesélte Ipsits Anita. Az elmúlt évek során Jakab kalandos útra indult az életmódváltás világába is. Gyermekművészi pályafutása során megszokta a mozgásszegény életvitelt és a stúdiózás világát, ami súlygyarapodáshoz vezetett. Az orvosa tanácsára gluténmentes diétába kezdett, így fedezte fel a Szafi termékek sokszínűségét. "Pár hónap alatt sikerült elérni a 104 kg-ot éhezés nélkül, ami a gyakorlatban 20 kg-os fogyást jelentett, és még nincs itt a vége!” – mondta Jakab, aki most már célként tűzte ki, hogy 100 kg alá kerüljön. A Szafi ételek, mint például a csavart kifli és bagel, nemcsak egészséges táplálkozási alternatívát jelentenek számára, hanem nagyon finomak is. Kalap Jakab és Ipsits, Anita közös munkája felhívja a figyelmet arra, hogy a művészet milyen varázslatos módon képes összekapcsolni az embereket, és milyen erőt adhat az ünnepek közeledtével. [2024.12.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SZUPER SÜRGŐS HITELAJÁNLAT szolgáltatás [2024.12.14.]

