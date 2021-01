A különleges komédiát január 16-án mutatják be online Javában zajlanak Murray Schisgal Szerelem, óh! című vígjátékának próbái. A nem mindennapi darab három szerepét Nagyváradi Erzsébet, Tűzkő Sándor és Stubnya Béla alakítja, az előadást Tasnádi Csaba rendezi. Izgalmas premiert láthat a közönség a digitális térben. A Gózon Gyula Kamaraszínház művészei ugyanis egy olyan színdarabbal készülnek, amely biztosan kizökkenti az érdeklődőket a hétköznapokból. A nézők most saját otthonukba vihetik a színházi élményt, és szeretteikkel együtt élhetik át e humoros darabot. A Szerelem, óh! című vígjátékban három szereplő különös sorsát ismerhetik meg a nézők. A történetben tizenöt év után találkozik két régi iskolatárs. Miltnek jól megy a sora, nagymenő, sikeres, nős ember. Harry viszont egész idő alatt hiába kereste az élete értelmét. Ezért épp a folyóba készül vetni magát. De hogyan akarhat valaki meghalni anélkül, hogy megismerte volna a szerelmet? Milt szerint a szerelemért érdemes élni… Az előadást Karinthy Ferenc műfordítása alapján Tasnádi Csaba rendezi. Online bemutató: 2021. január 16., 19.00 További előadások: 2021. január 19., 19.00, január 22., 19.00 A „Szerelem, óh!” az Oscar-jelölt szerző legkedveltebb színpadi műve. A néha abszurdba hajló szatirikus bohózat hallatlanul szórakoztató, játékosan gondolkodtató. Szerelem. Örökzöld téma. El nem fogyó kérdések, válaszok végtelen variációi… Ízelítőül egy idézet a vígjátékból: Ellen: Kérdezd meg, Milt, hogy miben hiszek.

Milt: Miben hiszel, Ellen? Ellen: Hiszek a házasságban. Hiszek egy férfiban, aki este öt órakor hazajön, összehajtott újsággal a hóna alatt, együgyű mosollyal az arcán, és azt kérdezi: „Mi van vacsorára, szivi?” Hiszek a hintőpor és a piszkos pelenkák szagában, és hogy az éjszaka kellős közepén felkeljek megmelegíteni a baba cuclisüvegét. Nem tehetek róla. Én ilyen vagyok. De akkor miért tanítottak engem paleontológiára, metafizikára és trigonometriára? Miért lettem a Financial Times vezető elemzője, hogy képtelen legyek együtt élni egy férfival? Ezt sose fogom megbocsátani a közoktatásügynek. Szereposztás: Milt: Tűzkő Sándor

Harry: Stubnya Béla

Ellen: Nagyváradi Erzsébet Díszlet, jelmez: Ondraschek Péter

Rendezőasszisztens: Tóth Zsófia

Producer: Szabó Ágnes További információ: http://gozon.theater.hu/hu/eloadasok.html?eloadas_id=12534

