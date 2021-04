Megható! Szív dalocskát írt Hajós András és Gyurci A zene minden falat ledönt, ez derült ki Hajós András és Gyurci, a Down-szindrómás kamasz közös munkája során is. A zenész és a zenerajongó fiú a minap együtt alkottak, és a muzsikálásból egy videó is született a Rejtett Kincsek Down Egyesület felkérésére. A végeredmény garantáltan mindenkiből mosolyt csal ki. A Dalfutár atyja ezúttal nem másokat biztatott közös alkotásra, hanem maga ragadott gitárt, és egy számára ismeretlen fiúval, Gyurcival, azaz a 18 éves Sinka György Gáborral alkotott. A tinédzser imádja a zenét, kedvence a beatbox-világsztár NaPom. A magyar produkciók közül rajong Majkáért, Kowalsky-ért és a Mystrey Gang-ért, és csápolt is mindegyikük koncertjén. Jelenleg furulya szakkörre jár, szóval Gyurci élete tényleg tele van zenével, de stúdióban még sosem járt. A helyzet Hajós András számára is új volt. - Nagyon sok gyerekkel dolgoztam már együtt zenében - mondta Hajós András. - Eleve nem könnyű feladat idegenekkel együtt zenélni, ráadásul az ijedtség és a korkülönbség miatt keletkezik egy fal. Gyurciban annyi szeretet és zene van, hogy ezt a falat sikerült gyorsan lebontanunk. András szerint a végeredmény cuki lett. - Nem egy profin végrehajtott slágerírás történt, hanem egy improvizációra épülő gyermeki örömzenélés zajlott a stúdióban, amit én nagyon szeretek. Így született meg ez a szív dalocska. Az 1 perces zenélés a Rejtett Kincsek Down Egyesület felkérésére jött létre a szervezet 1 százalékos kampányához. Az egyesület több mint húsz éve támogatja a Down-szindrómával és más fogyatékkal élő gyermekeket, felnőtteket és családjaikat abban, hogy ők is aktív, boldog életet élhessenek a társadalom teljes jogú tagjaiként. Gyurci arra a kérdésre, hogy „mi szeretnél lenni, ha nagy leszel”, azt a választ adta, hogy rendőr vagy autószerelő. A fiú édesanyja bízik benne, hogy mire kérdés lesz a munkahely-keresés 21-23 éves kora körül, akkor egy befogadó társadalomban Gyurci mentorok segítségével dolgozhat. A Szív dalocska videója: [2021.04.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu