Kihirdették a 2021-es Városmajor Színházi Szemle versenyprogramját 6 város 6 színházának 6 előadása, neves művészek és népszerű előadások versenyeznek idén is a Majorban Az elmúlt év hat legjobb nem budapesti, szórakoztató, mégis magas művészi igénnyel színre vitt előadása lesz látható az idei Szemle versenyprogramjában. A budaörsi, a miskolci, a szombathelyi, valamint a szabadkai, az újvidéki és a szigligeti teátrumok figyelemre méltó előadásait augusztus 25. és szeptember 9. között tekintheti meg a nagyérdemű a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Kihirdették az idei Városmajori Színházi Szemle versenyprogramját, amelynek keretében idén újabb hat város hat legjobb zenés, szórakoztató előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Az előadásokat Zakariás Zalán, Alföldi Róbert, Mezei Zoltán, Keresztes Attila, Szabó Máté és Mohácsi János rendezték. A városmajori nyár a közönség és a szakma által is kedvelt színházi eseménye, a Városmajori Színházi Szemle minden évben a legjobb vidéki és határon túli előadásokat hozza el a fővárosi közönség számára. Az idei Szemlét is olyan, elsősorban könnyed, de minőségi szórakozást ígérő darabok alkotják majd, melyeket egy szakmai csapat választott ki a nem budapesti kőszínházi kínálat több tucatnyi előadásából.



Ennek jegyében a Szemle egy, a commedia dell’arte hagyományaira épülő, ám nagyon pergő és folyton változó improvizációs kollázzsal, Matei Vișniec Napnyugat Expressz című drámájából készült, a nagyváradi Szigligeti Színház által bemutatott előadással indul augusztus 25-én. A Zakariás Zalán rendezésében készült darab, égtájak, kultúrák, szokások, etnikumok, nyugatiasodás, a keletiség kérdéskörein át, egységesen az emberről szól.



Ezt követi a Budaörsi Latinovits Színház társulatának előadása: Beaumarchais több, mint kétszáz éves darabját, a Figaro házasságát Alföldi Róbert rendezésében mutatjuk be a mustrán.



Thomas Vinterberg Születésnap című dán Dogma-filmje alapján született Ünnep című előadással érkezik a majori deszkákra a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka, Szabó Máté rendezésében. A családon belüli erőszak tabutémájával foglalkozó mű egy igazán megdöbbentő, mélyreható színházi élményt ígér a Városmajori Szabadtéri Színpad közönsége számára.



Szintén emblematikus vígjáték a Fekete Péter a Szabadkai Népszínház előadásában, Mezei Zoltán rendezésében. Az összesen hat színész bravúros játékával bemutatott az amúgy közel húszszereplős darab elsöprő kalandot ígér egy rajzolt, de eleven világban szeptember 5-én.



Egy archaikus történeten alapuló darabbal érkezik a Szegedi Nemzeti Színház és az Újvidéki Színház, melyben a vérfertőzés, a gyilkosság és az eltitkolt utódlással kapcsolatos klasszikus elemek szegülnek neki a magyar népballadák sajátos motívumainak. A Keresztes Attila rendezésében készült Parasztopera egy sötét világot tár fel a nézőknek szeptember 7-én.



Végül, szeptember 9-én egy dupla csavaros, vérbő komédia, a Farsangi játék zárja a programsorozatot a Mohácsi testvérek tolmácsolásában, a rájuk jellemző pezsgő humorral fűszerezve a szombathelyi Weöres Sándor Színház előadásában. Az egyre nagyobb presztízsű Színházi Szemle programját évről évre telt házas, kiemelt érdeklődés kíséri, mind a szakma, mind a közönség részéről, hiszen a Szabad Tér Színház által alapított Színházi Szemle díjak átadásával erős szakmai elismerésben részesítjük a díjazottakat, és a nyári szezon végén ezzel a gesztussal jelképesen is visszaadjuk a kulcsot a kőszínházaknak. A 2021. évi Városmajori Színházi Szemle versenyprogramja: Matei Vișniec: Napnyugat Expressz (augusztus 25. 19:00) – Szigligeti Színház Nagyvárad (rendező: Zakariás Zalán)

Beaumarchais: Figaro házassága (augusztus 30. 19:00) – Budaörsi Latinovits Színház (rendező: Alföldi Róbert)

Thomas Vinterberg – Hamvai Kornél: Ünnep (szeptember 2. 19:00) – Miskolci Nemzeti Színház (rendező: Szabó Máté)

Eisemann Mihály – Somogyi Gyula – Zágon István: Fekete Péter (szeptember 5. 19:00) – Szabadkai Népszínház (rendező: Mezei Zoltán)

Pintér-Darvas: Parasztopera (szeptember 7. 19:00) – Szegedi Nemzeti Színház és Újvidéki Színház (rendező: Keresztes Attila)

Ion Luca Caragiale - Mohácsi testvérek: Farsangi játék (szeptember 9. 19:00) – Weöres Sándor Színház, Szombathely (rendező: Mohácsi János) A Városmajori Színházi Szemlét 2021. augusztus 25. és szeptember 9. között rendezik meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A programot idén is szakmai zsűri kíséri figyelemmel, a közönség az interneten szavazhat a kedvenceire a www.varosmajoriszinpad.hu oldalon. A díjkiosztóra hagyományosan szeptemberben, az utolsó előadás után kerül sor.



