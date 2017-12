Kapcsolódó cikkek • James Arthur Budapesten - képekben Kapcsolatok • James Arthur James Arthur felemelő dallal jelentkezett James Arthur, a brit X-Faktor kilencedik szériájának nyerteseként világhírnévre törő énekes-dalszerző melankolikus, egyben felemelő új dallal tért vissza – itt a Naked! Az énekes eseménydús időszakot tudhat a háta mögött. A Say You Won’t Let Go című szerzeményéből 2016 szeptemberi megjelenése óta több, mint 8.3 millió fogyott és 1.5 milliárdan streamelték. A dal három hétig vezette a brit listákat, és az amerikai rádiók is kegyükbe fogadták. James Back From The Edge címre keresztelt albuma 2016 októberében látott napvilágot és rögtön az angol listák 1. helyezettjeként nyitott, majd többszörös platinalemezzé vált világszerte. Az érzékeny művész az év nagy visszatérőjeként két Brit Award-jelöléssel gazdagodott, köztük a “British Single of the Year”-cím jelöltje lett, és egy American Music Award-jelölést is elkönyvelhetett a “Legjobb Új Előadó”-kategóriában. Mindeközben olyan híres dalszerzőkkel nyílt alkalma a közös munkára, mint ‪Max Martin‪, Savan Kotecha és Johan Carlsson.



James így mesélt a Naked-ről: “Szerintem a négy kezdőakkord a kulcs. Hiába bontakozik ki a dal később, és kap egy monumentális refrént, a titok nyitja a négy akkord egyszerűségében rejlik. Ahogy meghallod őket, rögtön kedvet kapsz az énekléshez.”



A szerzemény gospel-elemei a dalszerző egy új szenvedélyére mutatnak rá: "A gospel zenei stílus nagyon közel került a szívemhez, teljesen oda vagyok érte. Nem vagyok túlzottan vallásos típus, de ez a zene rendkívül erőteljes. A George Michaelről készült dokumentumfilm emlékeztetett, hogy ő miként is hozta bele a gospel-elemeket a popzenébe, és milyen gyöngyörű végeredmény született ebből." A Naked megjelenése egybeesik James 11 állomásos, brit aréna-turnéjával, ami után decemberben ismét stúdióba vonul és folytatja a jövőre esedékes, harmadik albuma munkálatait. Az új lemezen olyan irányfények segítik útját, mint Ryan Tedder, ‪Justin Tranter és Max Martin. Ennek köszönhetően James ismét olyan szenvedéllyel fordul a zene felé, mint ahogy azt gyermekként tette. 2017 nyarát egy 42 állomásos turnéval utazta végig, a OneRepublic inspiráló társaságában. "Mostanra rendkívül erős kapcsolat köt a bandámhoz. Több, mint két éve dolgozunk együtt, közösen éltük át a OneRepublic-kal közös turnét, ami hihetetlenül összekovácsolt minket. Olyan volt, mint egy Big Brother-műsor egy buszon, két hónapig "egymás zsebében éltünk", zeneileg nagyon jót tett. Ez egy nagyon különleges érzés." – mondta el az énekes.

