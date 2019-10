A zene világnapját Janza Katával és Szabó P. Szilveszterrel ünnepeltük Van az úgy, hogy a musical irodalom gyöngyszemeit olyan helyen találjuk meg, ahol talán nem is számítanánk rá. Janza Kata és Szabó P. Szilveszter a Budapesti Operettszínház két meghatározó egyénisége. A színpadon gyakran alkotnak egy párt, sok darabban játszanak együtt, mégis ritka alkalom, amikor közösen lépnek fel, és régi szerepeik ikonikus dalait adják elő. Az országot járva tapasztaltam, hogy sok városban épült nívós kulturális központ, melyben lelkes elhivatott művelődésszervezők kínálnak színvonalas programokat a lakosságnak. Kodály Zoltán, Háry János című daljátéka óta széles körben ismert a dal, „Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik”. A szöveget először Abonyi Lajos író jegyezte le a saját falujában, Abonyban. De azt már kevesen tudják, hogy a két torony ölelésében egy csodálatos több célú Kultúra Háza is megépült. Az épület könyvtárnak, zeneiskolának és művelődési háznak ad otthont. Itt ünnepeltük Katával és Szilveszterrel a jeles napot. Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. Kata szerint nagyon fontosak a világnapok, mert felhívják valamire a figyelmet, ami mellett hajlamosak vagyunk elmenni a rohanó hétköznapokban. Ilyenkor egy picit odafigyelünk, összeszedjük a gondolatainkat, ünneplőbe öltöztetjük a lelkünk. Számára a zene világnapja mellett ugyanolyan fontos a színházi világnap is. Úgy érzi, azt tapasztalta, hogy az embereknek nagy szüksége van a lelki feltöltődésre, az élményekre. A koncerten valódi ajándékokat kapott a közönség, Szilveszter egyebek mellett Maxim de Winter (Rebecca), Halál (Elizabeth), Kőnig tanár úr (Abigél) szerepeiből idézett. Az este legmeghatóbb pillanatát a Ne menj el - című dallal kaptuk tőle. Kata meglepte a közönséget, a régi nagy ívű dalok mellett újdonságként A legnagyobb showman című musicalből énekelte a díva dalát a Never-t. Fekete Sándor készítette el a magyar fordítást, mellyel Katát kereste meg. Így már sokakhoz juthat el a dal üzenete, a magyar cím: Ne várj. Énekeltek duettet az Elizabethből, és kaptunk egy kis prózai jelenetet. Szituációs gyakorlatnak is megfelelt volna a Rebecca című musicalből Mrs. Danvers és Maxim de Winter találkozása, a játékot az adta, hogy Kata és Szilveszter megállapodása szerint, a szöveggel a szereplők hátsó szándékát fejezték ki. Természetesen nagyon vicces jelenet kerekedett a színpadon. Az abonyi közönség méltóképpen ünnepelte meg a zene világnapját, csodálatos élménnyel gazdagodtak. Janza Kata és Szabó P. Szilveszter a koncert előtt nyilatkozott a Zene.hu-nak, zenéről, csendről, színházról, családról kérdeztük a művészeket. A velük készült interjúkat hamarosan olvasni lehet az oldalon. Jagri Ágnes [2019.10.02.] Megosztom: