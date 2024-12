Megjelent a Pablo and the Escobars első nagylemeze Nothing to Hide címmel megjelent a Pablo and the Escobars első nagylemeze. Ha kedvenced Jimi Hendrix vagy Stevie Ray Vaughan, vagy szereted a 80-as évek texasi soundját - megkeverve ráadásul popos, grunges-os elemekkel -, akkor (főleg) neked ajánlott a 2021-ben indult fiatal blues rock csapat 9 tételes új anyaga. A zenekar ajánlója: “A Hunglish Shuffle az első nagylemezünk, melyet két EP előzött meg, Play with my blues, valamint #Kettesepé címmel. Utóbbit 2022-ben Fonogram Magyar Zenei Díjra jelölték. A friss korongon az Intro és az Outro a minket jellemző szatirikus hangulatú párbeszéden alapul, ez ad keretet a három magyar és három angol nyelvű, valamint egy instrumentális dalnak - a Hunglish Shuffle tökéletes lenyomata a zenekar első három évének.” Dallista:

01. Intro

02. Rockabilly

03. Takarj be

04. Nothing to hide

05. Kréta

06. Anyway

07. Hasztalan

08. NMTVGYI 4.

09. Outro



A lemezen közreműködött Buchwart Domonkos - szájharmonika Pablo and the Escobars:

Juanita (Monostori Kata) - ének

Maria Francescu (Ferencz Mari) - billentyűk, vokál

Kicsi Alejandro (Molnár Edvin) - dobok

Don Pablo (Takács Tibor)- gitár

Don Miguel (Faigl Zoltán) - basszusgitár



A Pablo and the Escobars jelenlegi koncertműsorának szerves részét a Hunglish Shuffle lemez alkotja, de természetesen a korábban megjelent két EP dalaiból is játszanak a bulikon. A zenekarral az alábbi helyeken lehet találkozni a közeljövőben:

2025.01.17. Budapest / BARhole Music (akusztik)

2025.01.18. Ózd / Civil Ház

2025.01.24. Szeged / Városi Rock Klub



A CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, valamint a kiadói shopból is rendelhető. H-Music Hungary [2024.12.13.]