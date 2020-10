A Margitszigeti Színház így ünnepel a zene világnapján Október elseje a zene világnapja. A Margitszigeti Színház ezen a héten, október 1-4. között gazdag repertoár-archívumából válogat és www.margitszigetiszinhaz.hu oldalán publikál egy-egy emlékezetes koncertfelvétel részletet.

Ünnepeljük együtt a ZENÉT! „A zene az egyetlen világnyelv, melyet bárki, bárhol megérthet.” (Claude Debussy) „Egyet értek Debussyvel, valamint Yehudi Menuhin gondolataival is, különösen most a világjárvány idején fontos együtt ünnepelnünk, erőt merítenünk a zene erejéből. Lelkesen készülünk a következő nyárra a Margitszigeti Színházban, a nagyszínpadon és a színház környezetében nagy sikerrel működő fesztiválprogramok bővítésével, itt, ebben a csodálatos Tündérkertben, a Margitszigeten, DE addig is éljük át újra és együtt a világ és a zene elválaszthatatlan kapcsolatát a világhálón!”- nyilatkozta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója a zene világnapján. Szerencsére van miből válogatnunk a Magitszigeten! Hiszen a nemzetközi zenei élet olyan csillagai örvendeztettek meg minket a margitszigeti nagyszínpadon mint: Kocsis Zoltán, Yuja Wang, Hilary Hahn, Erwin Schrott, Vittorio Grigolo, Arturo Chacon Cruz, Ailyn Pérez, Rost Andrea, Piort Beczala, Béatrice Uria-Monzon, Komlósi Ildikó, Robert Mack, Laquita Mitchell, Cristina Pasaroiu, Annalisa Stroppa, Riccardo Massi, Ramé Lahaj, Giuseppe Altomare, Girogio Caoduro, Jeff Mills, a Pink Martini együttes, Yakoto, Stanley Jordan, a Soweto Gospel Choir, Elodie Frégé és még hosszan sorolhatnánk… Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész 1975-ben az ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsban töltött be elnöki tisztet és így hívta életre a Zenei Világnapot. Az első Világnap tiszteletére írott köszöntőjének – ma is érvényes – részlete így hangzott: „Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk társadalmában egyre növekvő tudatlanság következtében. A zene azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást, amikor az emberiségtől a múlt előítéletei távolabb állnak, mint valaha, de megerősödve kerülnek előtérbe azok az örök értékek, amelyek mindig részét képezték bármely nép minden művészi megnyilvánulásának.” Mai ajánlatunk a Nemzeti Filharmonikusok és Yuja Wang 2016. évi nyitókoncertje, Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karmester, zongoraművész és zeneszerző vezényletével.







Viva la musica! Éljen a ZENE!



