Egy minden eddiginél izgalmasabb nyár a Városmajorban Szinte teljesen összeállt a Városmajori Szabadtéri Színpad 2021-es nyári programsorozata. Közel hetven produkcióval, különleges és látványos koncertekkel, ősbemutatókkal, zenés-és prózai előadásokkal, gyerekprogramokkal, táncelőadással, operettel, Színházi Szemlével, hazai és nemzetközi filmvetítésekkel, valóságos műfajkarnevállal várja a teljes nyár folyamán visszatérő és új vendégeit a Városmajori Szabadtéri Színpad. Itt minden korosztály és réteg megtalálja majd a kedvére valót a változatos és sokszínű programok között. Június elejétől szeptember közepéig közel 70 programmal várja visszatérő és új vendégeit Buda hangulatos nyári színháza, a Városmajori Szabadtéri Színpad: a könnyű és komolyzenei koncertektől a prózai és klasszikus szórakoztató színházi előadásokon át akár a táncművészeti performance-okig, a gyerekműsoroktól a mese-koncerteken át a drámapedagógiai foglalkozásokig, vagy a klasszikus filmektől az összművészeti produkciókon keresztül egészen a gálaműsorokig. A nyár folyamán a legváltozatosabb műfajú előadók és dallamok, komoly- és könnyűzenei, jazz-, indie- tradicionális, crossover és világzenei koncertek várják a közönséget. Az idei évadban olyan neves magyar előadók és zenekarok lépnek színpadra a Városmajorban, mint az idén is visszatérő Palya Bea, Bereczki Zoltán vagy Horgas Eszter, valamint olyan debütálók, mint az Erik Sumo Band, Kökény Attila vagy az Európa Kiadó. A zenei csemegék mellett továbbra is meghatározó szerep jut a magas művészi értéken kivitelezett, műfaji sokféleséget tartalmazó színházi előadásoknak a városmajori színpad eddig is jellemző gazdag és színes műsorkínálatában. A nagyszabású színházi produkciók sorát Chaplin 1931-ben forgatott megindító némafilmjének, a Nagyvárosi fények színpadi adaptációja nyitja meg június 2-án a Játékszín vendégjátékaként. A nyár folyamán számos vidéki és fővárosi színház, társulat vendégelőadása lesz látható, színvonalas és szórakoztató előadások érkeznek többek között a Játékszínből, a Miskolci Nemzeti Színházból, a tatabányai Jászai Mari Színházból, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból, az Orlai Produkciós Irodától, vagy éppen a TRIP hajóról. A városmajori nyár a közönség és a szakma által is kedvelt színházi eseménye, a Városmajori Színházi Szemle idén augusztus 25. és szeptember 9. között kerül immár kilencedik alkalommal megrendezésre. Az idei Szemlét hat nem fővárosi színház hat elsősorban könnyed, de minőségi szórakozást ígérő darabjai alkotják majd, melyeket egy szakmai csapat választott ki a vidéki és határon túli színházak kínálatából. Június 13. és július 31. között gyerekelőadások helyett inkább maradandó élményeket nyújtó, minőségi (Halász Judit, Alma együttes, Kaláka, Eszterlánc és Bíró Eszter) gyerekkoncertekkel, alacsony jegyárakkal várjuk a legkisebbeket is Városmajori Szabadtéri Színpadon. A filmvetítések tavalyi hatalmas sikerére való tekintettel a Kertmozi programsorozatunk 2021-ben is folytatódik és nyáron, 12 héten keresztül klasszikus hazai és nemzetközi filmekből csemegézhetnek ismét a celluloidrajongók. A Városmajori Szabadtéri Színpad hivatalos oldalán már megtalálható a hatalmas kínálat egy része, de érdemes időről időre visszalátogatni, ugyanis lassan minden produkcióról, bemutatóról és mozifilmről lehull a lepel!





Szabad Tér Színház

Fotók: Szabad Tér Színház [2021.05.07.]