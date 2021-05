Újra kertmozi nyílik a Városmajorban A Városmajori Szabadtéri Színpad ismét megnyitja kapuit egy rokon művészeti ág, a filmművészet szerelmesei előtt is. Már tavaly felidéztük a múlt század egyik legizgalmasabb találmányát, a filmélményt a szabadban felkínáló kertmozit és csatlakoztunk a Budapest Film kezdeményezéséhez, a fővárosi kertmozi kultúra újjáélesztéséhez, így a 2020-as nyári szezonban több alkalommal, legendás magyar filmek kerültek vetítésre. Tavaly felújítottuk és üzembe helyeztük a Városmajori Szabadtéri Színpad gépházában szunnyadó 2 darab közel 70 éves 35 mm-es filmvetítőgépet, és a filmkultúra rajongói számára különleges csemegeként az első vetítések analóg technikával zajlottak. Ugyanakkor egy projektorral is gazdagodott az intézmény eszközállománya, így idén már az analóg filmek mellett digitális formában kortárs filmeket is műsorra tűztünk. A tavalyi évad sikerére való tekintettel 2021-ben is folytatjuk a vetítéseket, kedd esténként újra elérhető közösségi élményként nagy sikerű hazai és nemzetközi filmeken szórakozhat a közönség. Júniustól augusztusig, 12 héten keresztül érdekfeszítő és elgondolkodtató alkotások elevenednek meg a városmajori mozivásznon. Legyen a mozizás is egy biztonságos szabadtéri közösségi élmény! A filmvetítések kezdő időpontja minden vetítés során: 20:00

A mozijegyek egységes 1000 Ft-ba kerülnek. A Kertmozi kínálatában a következő filmek kerülnek vetítésre: Júniusban:

06. 08. – Elvált nők klubja

06. 15. – Álom luxuskivitelben

06. 29. – Mamma Mia! Júliusban:

07. 06. – Truman Show

07. 13. – Amerikai szépség

07. 20. – Zöld könyv – Útmutató az élethez

07. 27. – Eszeveszett mesék Augusztusban:

08. 03. – Becstelen Brigantyk

08. 10. – Lajkó – Cigány az űrben

08. 17. – Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre

08. 24. – Drakulics elvtárs

08. 31. – Hab



Jegyvásárlás





Szabad Tér Színház

Fotó: Szabad Tér Színház [2021.05.07.] Megosztom: