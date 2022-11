Eurosonic: bejelentették a magyar résztvevőket A korábban már bejelentett Azahriah mellett a Platon Karataev képviseli Magyarországot a 2023-as Eurosonic Fesztiválon január 18-tól 21-ig. A rangos európai showcase fesztivál és zeneipari konferencia helyszíne hagyományosan a hollandiai Groningen, ahol a legígéretesebb európai zenei tehetségeket szemlézik. A rendezvény célja az európai zene ismertségének és forgalmának növelése a kontinensen kívül és belül - írták a szervezők.

Eddig 240 előadó került az idei koncertsorozat programjába, amelyet egy szakmai zsűri állít össze a jelentkezőkből.

A Magyarországot képviselő, mindössze 20 éves Azahriah (Baukó Attila) youtuberként kezdte pályafutását, énekesként és dalszerzőként 2021-ben lépett először színpadra. Az év novemberében nyert az MTV EMA helyi előadó kategóriájában, és a OneRepublic előzenekaraként színpadra állhatott zenekarával a Hősök terén.



Idén már számos hazai fesztivál fő fellépője volt, sikert aratott a Sziget fesztivál nagyszínpadán, majd megtöltötte a Budapest Parkot is. A szervezők nemrég jelentették be, hogy 2023. március 10-én a Papp László Budapest Sportarénában fog koncertet adni. DESH-sel közös, A ló túloldalán című lemeze, illetve az azt követő Silbak EP komoly kritikai- és közönségsikert aratott, a Klipszemlén két dalával (a Hundred Sinsszel közös Mindent megbocsájttal, illetve a Four Moodsszal) is győzött.



Azahriah a streaming-toplisták állandó vezetője; a Spotify-on jelenleg mintegy 100 millió, Youtube-on több mint 130 millió lejátszást tudhat magáénak.



A Platon Karataev tavaly vezette a nemzetközi zenei színtéren legpiacképesebb magyar előadók listáját. A nevét Tolsztoj Háború és békéjének egyik szereplőjétől kölcsönző budapesti együttes 2016-ban alakult, egy évvel később jelentette meg első stúdióalbumát (For Her), ezt követte 2020-ban az Atoms, majd idén a Partért kiáltó című lemez. A Platon Karataev - Balla Gergely (gitár, ének), Bradák Soma (dob), Czakó-Kuraly Sebestyén (gitár, ének) és Sallai László (basszusgitár) - 2018-ban európai turnén járt és egy dél-koreai fesztiválon is szerepelt.



Az Eurosonic fesztivál korábban olyan előadók sikeres pályafutását indította el, mint a Fontaines DC, a Celeste, a Christine and the Queens, Stromae, Dua Lipa vagy az Idles. A showcase fesztivál mellett minden évben egy zeneipart átívelő, nagyszabású, négynapos online szakmai konferencia is kapcsolódik a hollandiai eseményhez. Az előadók között ott lesznek az európai fesztiválok, kiadók, booking ügynökségek, zenei streaming platformok képviselői. MTI [2022.11.17.]

