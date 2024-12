Phoebe és Jason: Egy elfojtott szerelem története Bemutatták a Romantikus komédiát a Thália Színházban Egy történet, ahol a vonzalom mindent áthat 2024. december 5-én a Thália Színházban mutatták be Bernard Slade népszerű darabját, a Romantikus komédiát, amely a humor és érzelmek finom szövetével vezet végig egy különleges kapcsolat történetén. Az előadás a december 7-i hivatalos premier előtt két sajtónyilvános előadást is kapott, ahol a nézők betekintést nyerhettek az új produkció világába. Ez a könnyednek tűnő, mégis mély mondanivalót is hordozó előadás arról szól, milyen bonyolult az emberi kapcsolatok szövevénye, ha a vágy, az időzítés és az önmagunkkal vívott küzdelem összekeveredik. Jason Carmichael (Zayzon Zsolt), a sikeres, ám önelégült drámaíró és Phoebe Craddock (Sóvári-Fehér Anna), a tehetséges, de bizonytalan kezdő írónő kapcsolata tele van szikrával már az első pillanattól kezdve. Egymás iránti vonzalmuk nyilvánvaló, a kettejük közötti kémia vibráló. Ám saját belső korlátaik, félelmeik és a körülményeik sokáig nem teszik lehetővé, hogy ezek az érzelmek kibontakozhassanak. Ez az elfojtott vonzalom az, amely a darabot végig meghatározza, és amely sok néző számára fájdalmasan ismerős érzést idézhet fel. A vágyódás és a félelem küzdelme A darab egyik legerősebb rétege az, ahogy bemutatja: milyen, amikor két ember érzi, hogy egymáshoz tartozik, mégsem merik megtenni a döntő lépést. Jason és Phoebe hosszú éveken keresztül kerülgetik egymást, miközben barátként és alkotótársként folyamatosan jelen vannak egymás életében. A vágyakozás és a lemondás között hánykolódva mindketten más emberekhez kötik magukat, miközben a néző pontosan tudja, hogy a végén majd egymásra találnak. Ez a dinamika egyszerre hozza el a szívszorító plátói szerelmek emlékét és azt a felemelő, izgatottságtól és vágytól fűtött évődést, amit az ismerkedés szakaszában lehet csak igazán megtapasztalni. Az előadás során a közönség azt is átélheti, milyen gyönyörű, mégis kegyetlen tud lenni a vágy. Az érzés, amikor valaki tudja, hogy a másik is vonzódik hozzá, mégsem merik átlépni a saját korlátaikat. Ez a belső küzdelem mindkét főszereplő esetében hitelesen és megindítóan jelenik meg a színpadon. Humor és érzelmek mesteri ötvözete A darab könnyed humora teszi igazán fogyaszthatóvá ezt a mély érzelmi utazást. Bernard Slade mesterien keveri a vicces helyzeteket és a megrendítő pillanatokat, aminek köszönhetően a néző egyszerre sírhat és nevethet. Az olyan mondatok, mint „A vonzalom és az időzítés néha nagy kufircolásokhoz vezet”, humorral oldják a drámai feszültséget, miközben tovább erősítik a darab alapgondolatát: az élet néha iróniával, néha tragédiával teli. A darab sikereinek nyomában A „Romantikus komédia” Slade egyik legnépszerűbb műve, amelyet először 1979-ben mutattak be a Broadway-n. Azóta világszerte számos színház tűzte műsorára, nagy sikerrel. Magyarországon először az 1980-as években láthatta a közönség, és azóta is időről időre előveszik ezt az örökérvényű darabot, amely a humor és az érzelmek egyensúlyával varázsolja el a nézőket. A Thália Színház új adaptációja Szervét Tibor rendezésében friss és kortárs szemléletmódot hozott, Vajda Miklós fordítása pedig olyan párbeszédeket teremtett, amelyek ma is élővé és hitelessé teszik a történetet. Kiemelkedő színészi alakítások Sóvári-Fehér Anna Phoebe szerepében nagyon hiteles volt. Az általa megformált karakter egyszerre volt sebezhető és elszánt, tele szorongással és olyan érzelmi mélységekkel, amelyek végig fenntartották a nézők figyelmét. Zayzon Zsolt Jasonként tökéletesen adta vissza a nagyképű, érzelmei előtt falat húzó, mégis szerethető drámaíró karakterét, aki a darab végére képessé válik valódi önreflexióra. A kettejük közötti dinamika természetes és életteli volt, amely a darab legemlékezetesebb jeleneteit eredményezte. A mellékszereplők, mint Mózes András, Udvarias Anna, Gubás Gabi és Tóth Eszter, szintén hitelesen hozták az általuk megformált karaktereket. Egyedül a színpadi "izlandi szerelemmanók" tűntek kissé erőltetett megoldásnak, amely nem igazán illett a darab érzelmi tónusához és a történetbe se illet igazán. Az érzelmek hullámvasútja A „Romantikus komédia” a Thália Színház előadásában kellemes színházi élményt nyújtott. Megnevettetett és pontosan azt adta, amit egy ilyen darabtól vár az ember: könnyedség, feltöltődés, nevetés, jó érzések. A humor, az érzelmek, és a színészi játék magas színvonala miatt bízom benne, hogy ez a darab hosszú ideig a színház repertoárjában marad. Aki szereti a könnyed, mégis elgondolkodtató előadásokat, annak ez a produkció egészen biztosan tetszeni fog. Az előadás során a közönség mindvégig érezhette, milyen fájdalmas tud lenni a viszonzatlan érzelem, de azt is, milyen gyönyörű, izgalmas és vágyódással teli a szerelem maga, minden fájdalmával és nehézségével együtt. Jegyvásárlás S. Andrea [2024.12.08.] Megosztom: