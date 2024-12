Melodikus death metal szeánsz a Barba Negraban

A Barba Negra Red sátrában a Dark Tranquility és a Moonspell lépett fel a Wolfheart és a Hiraes társaságában, míg a Barba Negra Blue sátrában két másik zenekar, a Panzerfaust és a Kanonenfieber lépett színpadra.

A koncertek párhuzamosan zajlottak a két sátorban, a nagy (Red) sátorban négy, a kis (Blue) színpadán kettő zenekar nyújtotta a talp alá valót az este folyamán.

Az estét a Hiraes csapata kezdte a Red színpadán.

A német melodic death metal banda 2020-ban alakult, különlegességük, hogy női frontemberük hörög, üvölt, énekel párhuzamosan. Ez a jelenség mostanában egyre gyakoribb, hogy hölgyek hörögnek, ahogy körülnézek a metal színtéren. Bő fél órás műsorral melegítették be az igen csak hűvös (hideg) időben (sátorban) a közönséget. Közben, ahogy a Hiraes levonult a színpadról, átrongyoltam a Blue stage kis sátrába, ahol a Panzerfaust már a húrok közé csapott.

A kanadai black metal banda egyik védjegye, hogy a frontember a dobos mögött (mellett), a színpad hátuljában vokálozik, érdekes atmoszférát teremtve ezzel a színpadon. Egy dalt volt alkalmam megnézni tőlük – mivel az az egy kilenc percre nyúlt, mert már kezdődött is a Wolfheart műsora a Red Stage-en.

A melodic death/black metal akusztikus doom metallal keverő finn „winter metal” formáció 2012-ben alakult.

A színpadkép látványos elemei voltak az agancsokkal díszített mikrofon állványok, ők is bő fél órát muzsikáltak nekünk. Érdekes atmoszférát teremtenek az ellentétes stílusok keverésével.

Miközben a Blue Stage színpadán a Kanonenfieber kezdte meg másfél órás műsorát, addig a Red Stage színpadán egyidejűleg negyed órás szünet és színpad rendezést követően máris berobbant a Moonspell. A portugál black/goth/fol/progresszív/ melodic death metal elemeket keverő zenekar 1992-ben alakult (más néven már 1989-bwn léteztek). Ritka az olyan banda, ahol alig történik tagcsere három évtizedes fennállásuk óta. Bevallom, őket vártam a legjobban, nem is csalódtam.

Fernando erőteljes, mély énekhangja és karcos üvöltései hidegrázósan váltják egymást. Pedro az orgonasíp formájú billentyű állvány mögött játszott hangszerén a színpad oldalában, a kivetítőn közben az albumborítók, vagy épp a zenei témához szövegekhez illő vizuális pörögtek (teli hold, csillaghullás, misztikus gótikus elemek váltakoztak, teljesség igénye nélkül).

A műsort két 1997-es dallal kezdték, majd elugrottunk a 2015-ös „Extinct” album címadó tételéhez, amit a 2008-as Night Eternal album címadó tétele követett.

A millennium utáni dalok között két éveket ugráltunk oda-vissza, hogy a végén visszarepülhessünk a kilencvenes évek második felére újra, a koncert végére. Precízen összefoglalták három évtizedes karrierjük összes fontos alappillérét. Nem akartam, hegy vége legyen ennek a remek műsornak, amit hoztak, de minden jó(nak), ha jó a vége, elröpült az idő, kis szünet, és már érkezett is a színpadra a Dark Tranquility legénysége. Nem a fő csapásvonalam ugyan ez a stílus, de imádom ezt a zenekart.

Nincs még egy hozzá hasonló „mosolyogva hörgős” frontember és azzal a titokzatosan sötét karcosan dühös, mégis dallamos hangulatával elvarázsol a zene illetve a koncert, mintha egy másik párhuzamos univerzumba kerülnénk.

Legutoljára a régi Barba Negraban láttam őket Ensiferum előtt, ez a koncert számomra azt is überelte, mind hangulatában, mind látványban és hangzásban egyaránt. A melodic death metal svéd úttörői 1989-ben alakultak, azaz harmincöt esztendeje koptatják a színpadok deszkáit világ szerte. Az új, idén nyáron megjelent album dalainak több mint a felét eljátszották, amit ötletesen kevertek régebbi dalokkal, nagyjából kettesével váltogatva. Ám ami még érdekes, millennium előtti évekre most nem nyúltak vissza a diszkográfiában a setlistben, csak 2005-ig utazhattunk vissza az időben.

A koncert hibátlan volt, a kivetítőn végig dalokhoz illő vizuál effektek futottak. Mikael a dalok között rendkívül közvetlen volt a közönséggel, meghatódott lelkesedésünktől, ahogy fentebb írtam, mosolyogva hörögni nem tud más, csak Mikael, és még szívecskéket is formál a crowd surfing lelkes résztvevőinek is.

Különleges este volt, különleges zenekarokkal, különleges hangulatban.

A szervezésért köszönet a H-music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

Moonspell:

1. Opium

2. Awake!

3. Extinct

4. Night Eternal

5. Finisterra

6. Everything Invaded

7. Nocturna

8. Breathe (Until We Are No More)

9. Vampiria

10. Alma Mater

11. Full Moon Madness

Dark Tranquility:

1. The Last Imagination

2. Nothing to No One

3. Wayward Eyes

4. Unforgivable

5. Hours Passed in Exile

6. The Dark Unbroken

7. Final Resistance

8. Cathode Ray Sunshine

9. Atoma

10. Shivers and Voids

11. Not Nothing

12. Empty Me

13. Our Disconnect

14. Phantom Days

15. Thereln

Encore:

16. The Wonders at Your Feet

17. Lost to Apathy

18. Misery's Crown

[2024.12.05.]