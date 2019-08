Kapcsolatok • Celtic Woman Izgalmas ruhákban lép a magyar közönség elé a Celtic Woman A kelta dívák öltözékét Holdampf Linda stylist elemezte Nem akármilyen öltözékben lép a hazai közönség elé októberben a Celtic Women: a Grammy-jelölt kelta dívák elegáns és álomszép ruhái – ahogy a zenéjük is – Írország lélegzetelállítói tájainak hangulatát tükrözik. A szinte jelmeznek ható estélyi ruhák tökéletesen passzolnak a tagok egyéniségéhez és a középkori hangulatot idéző élőzenei produkcióhoz. Holdampf Linda stylist szerint ritkán találkozni olyan színpadi produkcióval, ahol minden tekintetben ekkora lenne az összhang a tagok között. Csipkék, gyöngyök, fűzők, szatén szoknyák, elegáns nagyestélyik – Ancien Land című előadásuk során a kelta dívák többször is átöltöznek, és megkapó zenéjük mellett szebbnél szebb ruhákban nyűgözik le a közönséget. Ruháikra jellemző, hogy az haute couture keveredik a modern megoldásokkal, a klasszikus elegancia a kortárs formatervezéssel, ráadásul minden egyes darab mind színében, mind pedig szabásában illeszkedik a tagok alkatához és karakteréhez. A ruhákat egy ismert francia varrónő készítette, és azt is figyelembe vette, hogy a ruhák ne csak gyönyörűek legyenek, hanem kényelmesek is. Olyanok, amelyek szabad mozgást biztosítanak a hölgyeknek. „Amikor belebújok ezekbe a ruhákba, úgy érzem magam, mintha egy mesében lennék! Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen az általunk viselt öltözéket kifejezetten nekünk tervezték, figyelve arra, hogy bár egy formációban állunk a színpadra, mégiscsak négy különböző személyiség vagyunk eltérő adottságokkal” - mondta Megan Walsh énekes. A formáció klasszikus nagyestélyi ruháit a különféle elemek ihlették: Megan Walsh ruháját a természet buja zöldje, Máiréad Carlin öltözékét az éjszakai égbolt mély bársonyos kékje. Tara McNeil hegedűművész ruháját a Nap és a szél állandóan változó kölcsönhatása ihlette, Éabha MacMahon kosztümje pedig a tavak titokzatos kék-zöld mélységét tükrözi. „Klasszikus értelemben vett estélyi ruhákról van szó, amelyek nem hódolnak be a különféle divatirányzatoknak, eleganciájuk az időtlenségben rejlik. Külön tetszik, hogy a ruhák kiemelik a női idomokat. Bízom benne, hogy éppen az ilyen előadók segítenek elhitetni végre mindenkivel, hogy nem csak a súly és az alkat számít. Fontos az összhang a ruha és annak viselője között, na és persze a kisugárzás” – mondta Holdampf Linda stylist, aki szerint a Celtic Women esetben a néző azt kapja, amire számít. Itt nincsenek meglepetések, de van finom, sallangmentes elegancia, ártatlanság és báj, továbbá olyan előadás, amelynek a hangulatához a szépséget és tisztaságot közvetítő álomszép ruhák maximálisan hozzájárulnak. A második szettben élénkzöldbe bújnak a tagok, szoknyájuk hűen követi kecses mozgásukat a színpadon. A show utolsó etapjában a halvány rózsaszín és a szürke romantikus kettőse uralkodik a szatén ruhákon. „Elképesztő harmónia árad a négyes fogatból: a varázsuk is abban rejlik, hogy nagyon egymásra vannak hangolva, ennek pedig az egyik kulcsa az öltözékük. Az együtt kialakított erő vonzása az, amely működteti az együttest. Sok tehetségkutatóban illetve zenés produkcióban dolgoztam már, mindig is fontosnak tartottam, hogy az énekes által viselt ruha teljes mértékben tükrözze a személyiségét. A Celtic Women esetében azt látom, ez tökéletesen sikerült: egységes az összkép, azonban hangsúlyos a négy egyéniség is. Mindehhez hozzájárul az is, hogy rendkívül finom sminket viselnek, hajuk tökéletesen visszaadja azt a sejtelmes és romantikus hangulatot, amely árad az a produkciójukból is. Perfekt előadásmódjukat, egyenes, tiszta, pontos éneküket és zenéjüket a viselt ruhák maximálisan alátámasztják. Egyszerűen jó rájuk nézni” – tette hozzá Holdampf Linda. A négyfős világzenei szenzáció 2019. október 25-én ad koncertet a Budapesti Kongresszusi Központban. A 2017-es Grammy-díj jelöltjei több millió albumot adtak már el, és a világ számos pontján turnéztak. [2019.08.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Zenekar tagokat keres zenész » billentyűs [2019.08.12.]

Dobost, basszerost keresek saját zenéhez zenész [2019.08.05.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu