Disco metallal tarkított melodikus death metal este a Barba Negraban

Február 07-én mondhatni dupla headlinerként a The Halo Effect és a Pain koncertjén jártunk.

Az estét a Bloodred Hourglass csapata kezdte. A 2005-ben alakult finn melodikus alternative metalcore banda odacsapott rendesen, éppen kezdésre érkeztem, és csak kapkodtam a fejem a színpadról áradó erőteljes dallamos sikolyoktól és a gitártépéstől. Nagyjából fél órás műsort hoztak nekünk, elhallgattam volna még őket, legközelebb remélem, hamarosan sor kerül rá, hátha visszatérnek fő bandaként is. Koncert után a komplett zenekar kijött hozzánk fotóra, dedikálni a merch pulthoz.

Második várva vár fellépői az estének, a Pain zenekar. 1996-ban alakultak csapat (vagy inkább project) az alternatív death heavy metal elemeket keveri technoval és elektronikus zenével, mondhatjuk, hogy disco metalt játszva. Koncertükön különböző jelmezekben és extravagáns ruhákban léptek elénk most is, az énekes Peter hol horgász sapka, karibi hangulatot idéző ing, hol épp a szabadság szobrot illusztrálva énekelt és/vagy hörgött a mikrofonba. A zenekar többi tagja is hozta ez az imaget, szkafander szerű eső kabát, különböző vicces jelmezekben szaladgáltak a színpadon fokozva a hangulatot. Eközben a fények disco fényeket idéző színekben villództak, megőrjítve, táncra perdítve a közönséget. Egyik kedvenc jelenetem volt, amikor a szabadság szobor koronájával bundás mellényben ugráló gitáros az éppen ballonkabátot viselő (dalonként ruhát váltottak) énekes felfújt strand labdákat dobálnak a közönségbe, és mindeközben a színpadon és a nézőtéren is egyszerre zúzunk, táncolunk.

Ezt egy akusztikus blokk követte, ahol engem személy szerint az énekes oldalról profilból Warrel Dane – re emlékeztetett (teszem hozzá, ha rágugliztok, már „mindenkihez is” hasonlították emberünket, mémesítve, hogy még Johnny Deppre is hasonlít bizonyos szögből).

Az akusztikus szakaszt zúzás követte újra, a koncert utolsó részénél épp űrlény jelmezben jelentek meg a színpadon tovább fokozva a hangulatot.

Kis szünet, átszerelés, fellélegzés, és máris színpadon a The The Halo Effect csapata. A zenekar egy „supergroup” többek között ex In Flames tagokból, valamint az én személyes kedvencemmel, Mikael Stanne-val a Dark Tranquility frontemberével az élen, aki természetesen itt is a vokalista szerepét tölti be. A zöld színek és füst dominált a színpadon az egész koncert alatt, az új albumukhoz idomulva. Nincs még egy frontember a metal szcénában én mondom, aki mosolyogva és „szívecskéket dobálva, kedvesen” tud dallamosan hörögni. Súlyos gitár riffekben és szólókban sem volt hiány. A műsor nagyjából fele-fele arányban állt 2022-es és a friss 2025-ben album dalaiból. Elképesztő könnyedséggel vált Mikael a lágy ének dallamok és a mély öblös hörgés között.

A koncert végén majd tíz perces vastapssal jutalmaztuk őket, nem akartuk őket leengedni a színpadról, de mint minden jónak, ennek is vége lett a műsoridő elteltével.

A szervezésért köszönet a H-Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

Bloodred Hourglass:

1. The Sun Still In Me

2. In Lieu of Flowers

3. Leaves

4. The End We Start From

5. Waves of Black

6. Drag Me the Rain

7. Nightmares Are Dreams Too

8. Veritas

9. Where the Sinners Crawl

Pain:

1. It's Only Them

2. Call Me

3. Zombie Slam

4. Suicide Machine

5. The Great Pretender

6. Go With the Flow

7. Same Old Song

8. Don't Wake the Dead

9. I'm Going In

10. Party in My Head

11. Have a Drink on Me

12. Let Me Out

13. Shut Your Mouth

The Halo Effect:

1. March of the Unheard

2. Feel What I Believe

3. In Broken Trust

4. The Needless End

5. Detonate

6. Conditional

7. Cruel Perception

8. A Truth Worth Lying For

9. Become Surrender

10. What We Become

11. Gateways

12. Last of Our Kind

13. Days of the Lost

Encore:

14. Shadowminds

[2025.02.16.]