Vikingek és Kalózok szeánsza a Barba Negraban Február 8-án került megrendezésre a Paganfest budapesti állomása a Barba Negra Red színpadán. Mivel hat zenekar is fellépett az este folyamán, délután 16:00 - kor már nyíltak is a kapuk, fél óra múlva már kezdett is az első fellépő, az 1997-ben alakult olasz folk/power metal csapat, az Elvenking Bő negyven perces műsorukra már szépen megtelt a sátor a korai kezdés ellenére, a zenekar nevét üvöltötte, skandálta a közönség. Tökéletes kezdése volt az estének a hegedű és gitár egyvelegével uralt dallamos metal muzsika, tombolt is a közönség ahogy kell. Őket követte a színpadon a holland 2002-ben alakult folk/viking metal zenekar, a Heidevolk. Nekem az este második számú kedvencei voltak. Hibátlanul ötvözik az éneket és a hörgést a két frontemberrel. Acapella dalt is előadtak, ahol mindösszesen a dob szolgáltatta az ütemet. Az acapella dal után közönség énekeltetés következett, táncra perdültünk, és előkerültek a tülkök is. A tülkök után ismét egy tempós tétel következett, szépen örvénylett is a „circle pit” a nézőtér közepén. A következő záró tételnél kürt került elő a gitárok mellé, ezzel zárták is a műsoruk, a közönség vastapssal jutalmazta a zenekart. Az este következő fellépője a magyar folk metal csapat, a Dalriada zenekar. Köztudott, hogy a zenekar komoly nemzetközi sikereket ért el az elmúlt másfél évtizedben, számomra a legérdekesebb a csapatban Laura, aki elképesztő magasságokban tud énekelni vagy épp elképesztő mélységekben hörögni ugrásból váltva. A közönség kívülről fújta a dalaikat, fergeteges hangulatú bő hetven percet játszottak. Hazai büszkeségeink után a Tyr zenekar szeánsza következett. A folk-viking heavy metalt játszó csapat Feröer szigetekről származik, ami már így önmagában is egyedülálló. A dallamos balladákat tempósabb tételekkel váltják. Nekem külön érdekes, hogy a refrén közepén hirtelen váltanak át hörgésbe. Náluk is volt bőven közönség énekeltetés, amit a nagyérdemű szíves örömest teljesített. Kis szünet, és máris következtek szívem csücske vikingjeink. Színpadon az Ensiferum. A zenekar frontembere, Petri Lindroos jobb, mint valaha. Rengeteg Ensiferum koncerten voltam már, húsz feletti a száma húsz év alatt, nagyon odatették magukat ezen a koncerten. Az utóbbi években „tiszta vokállal” is kiegészült a viking metal csapat Pekka Montin személyében, ami új színt, illetve hangulatot hozott a zenekar történetébe. Tökéletesen kiegészítik egymást Petri metsző károgásával, illetve Sami és Markus alapító tagok üvöltéseivel. Az új lemez dalaiból is hoztak nekünk az estére a srácok, valamint nem maradhattak el a „slágerek” sem, mint a Twilight Tavern, Lai Lai Hei, Victory Song, Iron „tattarara tattarara” dalok. Elképesztő energiával aprítottak a színpadon, közben középen természetesen moshpit ahogy kell. Sami lejött hozzánk az első sorba is kezet fogni, üdvözölni mindenkit, akit elért egy kézfogás erejéig. A közönség énekeltető, utolsó circle pit szeánszra alkalmas „Iron” dallal búcsúztak is a fiúk, hogy átadják a színpadot az Alestorm legénységének. Kedvenc üzbég kalózaink soraiban tudhatjuk ugye Bodor Máté gitárost, aki korábban a Wisdom és Leander Kill zenekarokkal is dolgozott. Színpadképről indításképp, gigantikus méretű gumikacsák voltak a színpad hátsó részén. Bolondos kalózaink oda vissza rohangálva a színpadon nyúzták a húrokat, közönség énekeltetés sem maradt el persze, a strand szett Mátén pedig világi (sort, póló, baseball sapka fordítva). Egyik látvány elem volt még, hogy cápa jelmezben is előadtak pár dalt, hogy utána visszatérhessenek megszokott színpadi gúnyájukban a Barba Negra színpadának fedélzetére. Máté a sortot néha skót szoknyára váltotta, a gitárt pedig szintire, természetesen ebből is a hordozható, vállon viselt változatra. Ne feledkezzünk meg a zenekar hölgy tagjáról, Patty-ről sem, aki Hurdy-Gurdy-n (tekerő lant egy félig meddig átalakított változata) játszik nekünk. A nézőtéren hatalmas tánc alakult ki a koncert folyamán, amit a zenekar, önmagát meg nem hazudtolva megint egy szarkasztikus poénnal, azaz egy gigantikus felfújt „Fuck You” felirattal, és persze a hozzá tartozó dallal zárta. Imádtam ezt a estét, az összes zenekarral, szívem csücske vikingjeimmel az élen. Jövőre remélem találkozunk a huszonhatodik Paganfesten. A szervezésért köszönet a H-Music csapatának! Balázs Adrienn Videók



Setlist:

Elvenking:

1. Throes of Atonement

2. Pagan Revolution

3. Silverseal

4. Moonbeam Stone Circle

5. The Horned Ghost and the Sorcerer

6. Luna

7. The Divided Heart

8. Elvenlegions



Heidevolk:

2. Winter woede

3. A Wolf in My Heart

4. Schildenmuur

5. De strijd duurt voort

6. Saksenland

7. Krijgsvolk

8. Drink met de Goden (Walhalla)

9. Vulgaris magistralis (Noormal cover)



Ensiferum:

1. Fatherland

2. Twilight Tavern

3. Treacherous Gods

4. Winter Storm Vigilantes

5. Lai Lai Hei

6. Andromeda

7. Leniret Coram Tempestate

8. Victorious

9. Victory Song

10. Two of Spades

11. Iron



Alestorm:

1. Keelhauled

2. Shipwrecked

3. Mexico

4. Under Blackened Banners

5. Alestorm

6. Hangover (Taio Cruz cover)

7. Fannybaws

8. Zombies Ate My Pirate Ship

9. Voyage of the Dead Marauer

10. Nancy the Tavern Wench

11. Uzbekistan

12. P.A.R.T.Y.

13. Shit Boat (No Fans)

Encore:

14. Drink

15. Magyarország

16. Fucked With an Anchor

[2025.02.22.]