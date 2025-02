A Pantera két év után visszatért, és felrobbantotta az Arénát A Pantera most az Arénát robbantotta fel, majd két év elteltével visszatérve hozzánk, az emlékezetes 2023-as dupla Barba Negra bulik után. Az estét a 2005-ben alakult amerikai Child Bite punk metal banda kezdte. Teljesen őrültek a tagok. Az „énekes” dallamos ordítása egyedülálló, a gitárosok mindenféle grimasz és nyelvnyújtogatás, headbangelés közepette szaggatták a húrokat. Olyan volt, mintha négyen négy félét akarnának játszani, de végül mégiscsak valaki csoda folytán összeérnek. A frontember a végén még egy hatalmas stagedivingra is vetemedett, amivel zárták is bő fél órás műsorukat. Következő fellépő a Power Trip zenekar. A hardcore/thrash metal csapat 2008-ban alakult, 2020-ban megjelent koncertalbumuk egyik dalát Grammy-díjra is jelölték. Zseniális volt a fellépésük, am maga nyers jó értelemben egyszerű, de kemény, zúzós riffjeivel, és a frontember markáns üvöltéseivel. Engem az Overkill zenekarra emlékeztetnek, csak nekem személy szerint jobban tetszik az az energia, ami a színpadról sugárzik belőlük. Húzós, fél órás műsort hoztak. Pantera koncert képekben - klikk a fotóra

Kis szünet következett, miközben a hatalmas Pantera molinót leeresztették a színpad elé. Ez a molinó hullott le bő fél óra szünetet követően. A nézőtér kezdésre már csordultig telt, Zakk Wylde oldalán helyezkedtem el, nagyjából a tízedik sor környékén, ahol már „kényelmesen” tudtam headbangelni, illetve a színpadi történéseket figyelni. A zenekar szó szerint berobbant a színpadra miközben a molinó lehullott, sok „piróval” is készültek (nagy örömömre), minden második dalnál lángcsóvák csaptak fel a színpad hátuljában, természetesen a zene ütemére. Nem volt füst, a fények így is tökéletesek voltak, (ugye, hogy nem kell), a látvány mondhatni „überalles”. A színpad két oldalán kivetítőn a zenekar tagok, a színpad hátuljában vizuális vetítés az albumok, dalok tematikája szerint, miközben hatalmas monstrum hangfal építmény is beterítette a színpadot a tökéletes hangzásért. Ahol én álltam ott tökéletesen szólt minden, kristálytiszta volt a hangzás. (Hallottam ismerőseimtől, hogy hátul kevésbé, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem áll módomban). Az a feeling, amit a Barba Negraban éreztem (ott második nap voltam), az itt más volt ugyan, de mások voltak a körülmények is. Hibátlan showt kaptunk, odatették magukat a fiúk. Természetesen megemlékeztek Dimebagről, és Vinnie Paulról is, sőt a dobbőrökről az ő arcuk néz vissza ránk, hogy ők is ilyen mód legyenek részesei a koncertnek. Phil is hozta a legjobb formáját, karcos üvöltéseit Zakk gitárszólói követték, Rex Brown pedig hozta a tökéletes basszus alapokat, mint mindig. Az küzdőtér középső szektorának első húsz soráig nyúlt a moshpit/circle pit, a keményebb metal arcok nagy örömére, örvénylett a dühöngő rendesen. A végén fél pár cipő, szemüveg, telefon, telefontok, minden volt ott az elhagyott „csatatéren”. A közönség minden harmadik dal után hangos Pantera skandálásba kezdett, ez hasonló volt a két évvel ezelőtti Barba Negra jelenetekhez, bár ott fülsüketítőbb volt a hangorkán, itt valószínű a nagy térben veszett el hosszabb távon. A közönség lelkesedése töretlen volt. A koncert végén Vörös Attila és Csihar Attila is vendégeskedett a színpadon. Csihar Attila mikrofonja halk volt, Vörös Attila pedig elég rövid kis szösszenetek erejéig lépett oda Zakk mellé a mikrofonhoz, de gondolom így volt kiszámolva a műsoridő, Vörös Attilát még pár dal és gitárszóló erejéig megnéztem volna Zakk-kel is, ahogy anno a Jelusick zenekar koncertjén. A setlist három dalt leszámítva ugyanaz volt, mint kettő éve, a nyolcadik tételig a sorrend is, viszont idén volt „Floods” mindenki nagy örömére, bár itt pár sornyi szöveget elfelejtett Phil, ám én szeretem, ha egy frontember bakizik, mert ettől is „ember marad”. A közönség kisegítette, szinte észrevehetetlen volt egyébként a szösszenet. Összességében ismét egy zseniális, makulátlanul, patentül kiszámított, zúzós Pantera koncert részesei lehettünk, ahol ismét méltón emlékeztünk meg a zenekar elmúlt több mint négy évtizedes munkásságáról, monumentális körülmények között. Az, hogy lesz e még a jövőben Pantera koncert, a jövő zenéje, hiszen nem tagadják, hogy a klasszikus Pantera felállás tekintettel a történésekre kivitelezhetetlen, tehát új dalokról nincs is szó. Van még azonban sok klasszikus tétel a zenekar repertoárjában, amit szerintem sokan néznénk meg élőben szívesen, meglátjuk, mit hoz a jövő. A szervezésért köszönet a Live Nation csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Mahunka Balázs Videók Setlist:

1. A New Level

2. Mouth for War

3. Strength Beyond Strength

4. Becoming

5. I'm Broken

6. Suicide Note Pt. ll

7. 5 Minutes Alone

8. This Love

9. Floods

10. Walk (with Attila Csihar and Attila Vörös)

11. Domination / Hollow

12. Cowboys From Hell

Encore:

13. Fucking Hostile [2025.02.16.]