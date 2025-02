Képgalériák • Bruno X Spacc az Akváriumban Megnéztük Bruno X Spaccot az Akváriumban Önálló Bruno X Spacc koncert Budapesten - ezt nyilván nem hagyhattuk ki mi sem. VZS volt az előzenekar, akinek a rajongótábora vagy átfedésben van Bruno X Spacc-kal, vagy a saját közönsége is nagy számban eljött. Mindenesetre mindenki fújta a dalait és óriási sikere volt, ritkán látni ilyet előzenekartól. A műsora viszont csak fél órás volt, lehetett volna hosszabb is, hogy ne legyen ennyi üresjárat Brúnóék előtt. A nagy koncert Bruno szólóival kezdődött: Ördög Nórika, Mona Lisa. A Loca-hoz érkezett az első sztárvendég Kútvölgyi Sára, majd a Do it után a MILF-hez T. Danny - és ez még csak a kezdete volt a sztárparádénak... Spacc egy Insta-storyban új látványvilágot ígért és meg is kaptuk: a színpadból sztriptíz bárt építettek, kétoldalt emelvénnyel egy-egy rúdtáncosnak, ahol a műsor adott pontjain táncos hölgyek emelték az est színvonalát. Szintén a show része volt, hogy az előadók haveri köre is fent volt a színpadon. A sok srác biztatta a közönséget, táncolt, bulizott, és mindez meglepően jól működött az Akváriumban, a színpadi forgatag valóban jobban nézett ki, mint ha csak ketten járkáltak volna fel és alá. Spacc szólói következtek - jó volt Laci szerelése, kb. semmit sem lehetett látni belőle: bő nadrág és kabát, kapucni, kendő, napszemüveg... És bár ezek nehezebben befogadható dalok voltak, a közönség ugyanúgy szerette őket. Innentől már csak közös dalok következtek: Vakmeleg, Aha-aha, Hátmasszázs, a színpadra érkezett Sofi, a Lassított felvétel előadására Manuel. Aztán Siss, Topshit, Prosecco, és még ezt is lehetett fokozni, amikor a Baby-re megérkezett Marics Peti, majd a Visz a véremre ismét Manuel... A műsor végére maradtak a "klasszikus" dalok. Vicces, amikor huszonéves srácok négy éves dalokat klasszikusnak neveznek, de az adott kontextusban jogos: a Keverem, és a Budán vagy Pesten voltak az első nagy slágereik. Régen láttam ilyen intenzív, végig magas hőfokon égő bulit. Nagyon sok jó dal, nagyon sok sztárvendég, az egész koncert alatt teljes volt az őrület. A fiúkat a következő hetekben is láthatjuk majd, ahogy Bruno szintén az Instán beharangozta: T. Danny-nél vendégeskednek majd a Papp Lászlóban, KKevinnél itt az Akváriumban, illetve Manuel vendégeként az MVM Dome-ban. Az Akváriumban pedig pörög tovább a szezon, bővebben lásd a honlapjukon: https://akvariumklub.hu/programok/ Szatmári Péter Bruno X Spacc az Akváriumban képekben - klikk a fotóra [2025.02.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Mariakovac szolgáltatás [2025.02.11.]

