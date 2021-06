Minden eddiginél izgalmasabb nyár a Városmajorban

Több mint hetven produkcióval, különleges és látványos koncertekkel, ősbemutatókkal, zenés-és prózai előadásokkal, gyerekprogramokkal, táncelőadással, operettel, Színházi Szemlével, hazai és nemzetközi filmvetítésekkel, valóságos műfajkavalkáddal várja a teljes nyár folyamán visszatérő és új vendégeit a Városmajori Szabadtéri Színpad. Minden korosztály és réteg megtalálja majd a kedvére valót a változatos és sokszínű programok között.

A Szabad Tér Színház idei repertoárjában a korábbiaknál szélesebb, színesebb és vonzóbb kínálattal várja a hazai közönséget és az idelátogató vendégeket június 2. és szeptember 19. között. A számos hazai vagy akár határon túli társulat és a rendkívül változatos, különböző műfajból érkező fellépők közreműködésével megvalósuló minőségi kulturális programokat a sokszínűség jellemzi. Az előadások minden korosztály figyelmére igényt tartanak és a műfajok legszélesebb skáláját fedik le. A budai oldal egyik legimpozánsabb nyári színháza, a Városmajori Szabadtéri Színpad nemzeti relációban is kivételes atmoszférájú játszóhely, ahol idén elsőrangú színházi és zenés előadásokat, bemutatókat, illetve a klasszikus koncertek mellett jazz-, világzenei- és crossover koncertek sorát élvezheti a közönség, számos gyerekkoncerttel, kertmozi vetítéssel tarkítva a programsorozatot.

„Saját produkciónk a Covid okán szociálisan elszigetelt fiatalokra fókuszál, az elsősorban középiskolásokat célzó zenés irodalmi est, melynek zenei vezetője Beck Zoltán, a 30Y zenekar alapítója, Shakespeare Ahogy tetszik című darabja alapján készül, Ahogy teccik – nemtragédia címen kerül szeptemberben bemutatásra a Városmajorban” – mondta Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója.

A több mint egy éve velünk élő járvány árnyékában felértékelődött minden személyes találkozás. A pandémia elszigetelte egymástól az embereket, a korosztályokat, megfosztott a közvetlen kapcsolódásoktól. A kifejezetten fiataloknak szóló, zenés irodalmi est az angol drámaíró egyik vígjátékát, az Ahogy tetszik-et értelmezi újra, kiemelve azon témákat a műből, amelyek a fiatal korosztályhoz is közel állnak. A hiánypótló előadásban 28 fiatal, a Pesti Magyar Színiakadémia elsőéves hallgatója néz szembe Shakespeare kaleidoszkópján keresztül saját ábrándjaival, szorongásaival.

„Szeretnénk idén egy új műfajt is bevezetni a Városmajor kínálatába: a vacsoraszínház egy nagyon különleges formanyelv, ahol a gasztronómia és a színházi élmény találkozik. A Soharóza kórus, Dalok a kamrából című produkciója garantáltan kulináris-kulturális élményekkel szolgál majd minden néző számára, minőségi borok kísérik a kórus hangokkal és zenékkel kísérletező divatbemutatóját” – tette hozzá a színház ügyvezető igazgatója az idei évad terveiről mesélve.

Szabadtéri színházunk 2021-ben június 2-án nyitja meg kapuit nézői előtt, a Játékszín Nagyvárosi fények című produkciójával. Charlie Chaplin azonos című filmjének különleges, ugyancsak néma adaptációját Szente Vajk rendezte. A Bank Tamás vezette Teréz körúti teátrum további két produkcióval látogat el a Városmajorba. Július 29-én ugyancsak egy filmadaptációval, Paolo Genovese Teljesen idegenek című 2016-os filmjének színpadi változatával érkeznek, végül augusztus 26-án egy emblematikus magyar alkotással: A szőke ciklonnal várják a nézőket. Szente Vajk rendező a színpadi változat szerzőjeként is jegyzi a produkciót. A premier előtti nyilatkozata szerint a darab kerettörténetét Rejtő Jenő írói módszerének érdekessége ihlette, azzal hogy regényeit gépírónőknek diktálta. Az alkotómunka hevében az író és a lányok között több alkalommal is romantikus kapcsolat szövődött, sőt, előfordult, hogy az illető hölgyet elvette feleségül. Ezzel az elhíresült módszerrel kezdődik a színdarab, melynek folytatásában az épp költözködő gépírókisasszony lakásában megjelenő ismerősök, rokonok el is játsszák a néző szeme láttára megszülető Rejtő-regény kalandos fordulatait.

Ahogy a korábbi években, idén is vendégül látjuk az Orlai Produkciós Irodát, aki idén is rekordszámú előadással és két ősbemutatóval érkeznek hozzánk: a két korábbról ismert darab, a Hitted volna? és a Second life – avagy Kétéletem – mellett a Válaszfalak és a Budapest Budapest című előadásokat először a Városmajoriban láthatja majd a közönség.

„A Válaszfalak egyenesen a Broadwayről érkezik. Bess Wohl darabja nagyon friss, 2020 elején mutatták be, és a legfontosabb New York-i színházi elismerés, a Tony-díj egyik idei várományosa. A történet megértéssel, humorral beszél a szeretet vad, kiszámíthatatlan és sosem múló természetéről. A Budapest, Budapest műfaját tekintve zenés városnézés, ami arról szól, hogy szeretjük ezt a várost színéről és fonákjáról, mert olyan, mint maga az élet: sosem tudni, melyik sarkon túl mi vár ránk” – fogalmazott Zöldi Gergely, a Válaszfalak fordítója, a Budapest, Budapest dramaturgja.

Idén először érkezik a Városmajorba vendégjátékával a Radnóti Miklós Színház, Bernard Shaw A szerelmesek házai című előadásának főszerepében László Zsoltot láthatják majd a nézők. A nyár folyamán számos vidéki és fővárosi színház, társulat vendégelőadása lesz látható, színvonalas és szórakoztató előadások érkeznek többek között a Rózsavölgyi Szalonból, a székesfehérvári Vörösmarty Színházból, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból, vagy éppen a TRIP hajóról. De érkezik a Győri Balett, a L’art pour l’art társulata és a tavalyi nagy sikerű Menopauza rendezőjének új előadása, az Anyatigrisek is. Sőt idén öt előadással vendégszerepel a Dumaszínház is a majorban.

A közönség és a szakma által is kedvelt és elismert Városmajori Színházi Szemle versenyprogramjában most is hat rendkívüli vidéki és határon túli előadás mutatkozik be a fővárosi közönség számára. Az idei Szemlét is olyan, elsősorban könnyed, de minőségi szórakozást ígérő darabok alkotják majd, melyeket a színház művészeti tanácsadója, Peremartoni Krisztina választott ki a nem budapesti kőszínházi kínálat több tucatnyi előadásából.

Ennek jegyében a Szemle egy, a commedia dell’arte hagyományaira épülő, ám nagyon pergő és folyton változó improvizációs kollázzsal, Matei Vișniec Napnyugat Expressz című drámájából készült, a nagyváradi Szigligeti Színház által bemutatott előadással indul augusztus 25-én. A Zakariás Zalán rendezésében készült darab, égtájak, kultúrák, szokások, etnikumok, nyugatiasodás, a keletiség kérdéskörein át, egységesen az emberről szól.

Ezt követi a Budaörsi Latinovits Színház társulatának előadása: Beaumarchais több, mint kétszáz éves darabját, a Figaro házasságát Alföldi Róbert rendezésében mutatjuk be a mustrán.

Thomas Vinterberg Születésnap című dán Dogma-filmje alapján született Ünnep című előadással érkezik a majori deszkákra a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka, Szabó Máté rendezésében. A családon belüli erőszak tabutémájával foglalkozó mű egy igazán megdöbbentő, mélyreható színházi élményt ígér a Városmajori Szabadtéri Színpad közönsége számára.

Szintén emblematikus vígjáték a Fekete Péter a Szabadkai Népszínház előadásában, Mezei Zoltán rendezésében. Az összesen hat színész bravúros játékával bemutatott az amúgy közel húszszereplős darab elsöprő kalandot ígér egy rajzolt, de eleven világban szeptember 5-én.

Egy archaikus történeten alapuló darabbal érkezik az Újvidéki Színház, melyben a vérfertőzés, a gyilkosság és az eltitkolt utódlással kapcsolatos klasszikus elemek szegülnek neki a magyar népballadák sajátos motívumainak. A Keresztes Attila rendezésében készült Parasztopera egy sötét világot tár fel a nézőknek szeptember 7-én.

Végül, szeptember 9-én egy dupla csavaros, vérbő komédia, a Farsang avagy ez is mekkora egy tahó! zárja a programsorozatot a Mohácsi testvérek tolmácsolásában, a rájuk jellemző pezsgő humorral fűszerezve a szombathelyi Weöres Sándor Színház előadásában.

A 2021-re szemle programjában szereplő előadásokat idén ugyanaz a négyfős zsűri kíséri figyelemmel, amelyik tavaly a járvány okán nem tudta működését beteljesíteni és amelynek a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója, Benkő Nóra mellett Ráckevei Anna színésznő, Máté Gábor, a Katona József Színház főigazgatója és Horváth János Antal dramaturg a tagjai.

A szemlén kívüli színházi előadások, musicalek közül csak néhány név és cím a teljesség igénye nélkül- szerzők, rendezők, színészek: Végszó Györgyi Annával és Gálvölgyi Jánossal a Rózsavölgyi Szalonból, Édes Charity a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból, vagy a Boeing, Boeing a székesfehérvári Vörösmarty Színházból. de érkezik a Városmajorba a tavaly nagy sikerrel játszott Menopauza rendezőjének új produkciója Anyatigrisek címmel, és idén fellép nálunk a Győri Balett is.

Az idei koncertsorozatunkban a legváltozatosabb műfajú visszatérő és új fellépők és dallamok, komoly- és könnyűzenei, jazz-, indie- tradicionális, crossover és világzenei koncertek várják a közönséget: Malek Andrea, Cseh Tamás – Váróterem, Európa Kiadó a Soharóza kórussal kiegészülve, Erik Sumo Band, Müller Péter Sziámi AndFriends, akikhez a koncert során Ónodi Eszter és Thuróczy Szabolcs csatlakozik, Horgas Eszter és Falusi Mariann, Palya Bea, Kökény Attila, Bolyki Balázs és a Bolyki Soul&Gospel Kórus, Karthago, Bereczki Zoltán - akinek vendége Radics Gigi lesz, Söndörgő Sebestyén Mártával, Török Ádám és zenekara, Benkó Dixieland Band Szulák Andreával, és végül, de nem utoljára Tompos Kátya a Swing à la Django zenekarral lép majd színpadra.



Természetesen gyerekkoncertekből sem lesz hiány: az idei évadban a gyerekeket és a szülőket sokkal komplexebb kínálattal, átgondolt, gondosan válogatott, minőségi programokkal invitáljuk a Városmajorba. Változtatva tehát a gyerekeknek szóló programok eddig felépítésén a gyerekelőadások helyett inkább maradandó élményeket nyújtó, minőségi (Halász Judit, Alma együttes, Kaláka, Kárász Eszter és az Eszter-lánc, valamint Bíró Eszter) gyerekkoncertekkel, alacsony jegyárakkal várjuk őket a Városmajori Szabadtéri Színpadon 2021 nyarán.

A tavalyi évad sikerére való tekintettel 2021-ben is folytatjuk a Kertmozis vetítéseket, kedd esténként újra elérhető közösségi élményként nagy sikerű hazai és nemzetközi filmeken szórakozhat a közönség. Júniustól augusztusig, 12 héten keresztül érdekfeszítő és elgondolkodtató alkotások elevenednek meg a városmajori mozivásznon. A Kertmozi kínálatában a következő filmek kerülnek vetítésre: Elvált nők klubja, Álom luxuskivitelben, Mamma Mia!, Truman Show, Amerikai szépség, Zöld könyv – Útmutató az élethez, Eszeveszett mesék, Becstelen Brigantyk, Lajkó – Cigány az űrben, Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, Drakulics elvtárs és Hab.

Új színfoltként pedig kulturális fesztiválélményt kínálunk, idén vendégül láthatjuk a Margó Irodalmi Fesztivált is, ami egy olyan rangos esemény, ahol többek között Spiró György, Barna Imre, Fábián Janka, Závada Péter, Beregi Tamás, Finy Petra, Hartay Csaba, Babiczky Tibor, Szvoren Edina, Bérczesi Róbert, Kukorelly Endre, Varró Dániel mutatja be új kötetét, és az elmúlt évek hagyományait követve bemutatkoznak az idei Libri irodalmi díjasok is, Bereményi Géza és Grecsó Krisztián.

Szabad Tér Színház

[2021.06.02.]