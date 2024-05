Meghirdette nyári eseménysorozatát a Thália Színház A tavalyi év sikerességén felbuzdulva idén nyáron is megnyitja kapuit a Thália Nyárikert! 2024. június 14. – augusztus 24. között a kulturális sokszínűség és a felhőtlen szórakozás jegyében várja vendégeit a Thália Színház Salföldön. Színházi kamaraelőadásokkal, számtalan gyermekprogrammal, nagyszerű koncertekkel és megannyi szórakozási lehetőséggel várja a kikapcsolódni vágyókat a teátrum csapata. A Balaton északi partjától mindösszesen három kilométerre, a Káli-medence kapujában, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szívében elhelyezkedő, jelentős geológiai, botanikai és népi építészeti emlékekkel is büszkélkedő Salföld a kikapcsolódás és a pihenés remek színtere. Ezen a kivételes helyszínen kínálja kulturális programjait – az idei nyáron második alkalommal, június közepétől augusztus végéig – a Thália Nyárikert. A Thália Színház nyári játszóhelye, mely kamaradarabok, koncertek színvonalas lebonyolítására alkalmas fedett színpaddal és 250 fős nyitott nézőtérrel várja a produkciókat és az érdeklődőket. Az idei kínálatban a tavalyinál is több közkedvelt produkció és koncert is megtalálható, de két új bemutatónak is helyszínül szolgál az impozáns környezet: 2024. június 14-én egy ősbemutatóval nyitják meg a Thália Nyárikert kapuit, érkezik ugyanis Molnár Piroska főszereplésével a Madám Bizsu című képzeletbeli dokumentumjáték, melyet írt és rendezett Göttinger Pál. Molnár Piroska mellett olyan nagyszerű művészek lépnek színpadra, mint Bordás Barbara, Mórocz Adrienn és Hevesi László. A felnőtt közönség mellett természetesen a legkisebbekre is gondtolt a teátrum vezetősége, így a számtalan gyerekelőadás mellett egy új bemutatóval is kedveskedni kívánnak, érkezik a Kippkopp és Tipptopp. Színházi előadások tekintetében is mindenki megtalálja majd azt, amit keres. A Thália Színház három előadással érkezik le Salföldre; a Madám Bizsu mellett a Killer Joe, a Nőt vagy életet! és a Szajré is bemutatásra kerül. A Csiky Gergely Színház két előadással érkezik: a Dunakanyar és a Variációk egy rablásról című produkciókat láthatják az érdeklődők. Válogatni lehet többek között a Loft; a Székely Stand up - Domokos László előadásában; a Loveshake – Szabó Győző és Rezes Judit produkciója; az Egy életem: Mucsi Zoltán önálló estje és a Fedák Sári – Szűcs Nelli önálló estje között is, utóbbi a Nemzeti Színház színeiben érkezik a Thália Nyárikertbe. Gyermekelőadások tekintetében több, mint 11 produkció hivatott kiszolgálni a legkisebbeket. A teljesség igénye nélkül érkezik az Állati La Fontaine, a Babszem Jankó, a Bohóc a pácban, a Boribon nyaral, a Csizmás kandúr, a Csukás – mese, a Lúdas Matyi és még megannyi izgalmas báb- és gyermekelőadás. Koncertekben sem lesz hiány, fellép többek között az Anna & The Barbies, a Kaukázus, az Európa Kiadó, Miklósa Erika, valamint több Jazz koncert is szolgálja majd a kikapcsolódni vágyók felhőtlen szórakozását.



Jegyek Mindenkit vár nagy szeretettel a Thália Nyárikert!

Helyszín: Salföld, Templom Tér 1. Thália Színház [2024.05.16.]