Elkezdődött a Hisztéria próbafolyamata a Thália Színházban 2024. március 4-én tartotta a Thália Színház legújabb Télkerti bemutatójának, a Hisztéria című fekete komédiának olvasópróbáját. Az 1939-ben játszódó történet valós események alapján mutatja be az osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud életének utolsó napját. A darab premierjét 2024. április 19-én tartja a teátrum. Freud 1939-ben, élete vége felé Angliában él, halálos betegséggel küzd, és egyetlen vágya, hogy az életművét méltó módon hagyja az utókorra. Egy éjszaka azonban beállít hozzá egy fiatal nő, aki mindent felforgat: rá akarja venni Freudot, hogy vegye kezelésbe, és ezért hajlandó még a ruháitól is megválni. A jóhírét féltő professzor kétségbeesetten próbálja kidobni a nőt, de kiderül, hogy ő bizony sokkal több, mint egy idegesítő megszállott… A titokzatos idegen egy régi páciensről akar beszélni… De vajon milyen hibát vétett a legendás professzor? És mi az ára annak, ha egy pszichiáter téved? Ebben a sötét komédiában a féllábbal a sírban álló Freud tehát egy meztelen nőt rejteget a szekrényében, miközben beállít hozzá az őrült festőzseni, Salvador Dalí, illetve jelen van Freud mélyen vallásos orvosa és bizalmasa, Yahuda… Ahhoz, hogy Freud az élete végén képes legyen elrendezni a jóhírét fenyegető botrányos félreértéseket, nem csak a rejtegetett nőre, de egész életművére is megfelelő magyarázatokat kell találnia… A darab Szervét Tibor (Freud), Czakó Juli (Jessica), Tamási Zoltán (Yahuda) és Mózes András (Dalí) szereplésében, valamint Horváth Illés rendezésében 2024. április 19-től látható a Thália Télikertben. A díszletet Mátravölgyi Ákos jegyzi, a jelmezeket Gálvölgyi Anett és Miovác Márton álmodták meg, az előadás zenei világáért pedig Zságer-Varga Ákos felel. Jegyvásárlás Thália Színház

Fotó: Thália Színház - Kállai-Tóth Anett [2024.03.17.] Megosztom: