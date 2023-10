A Thália Színházba érkezik a Nőt vagy életet! darab Október 14-én kerül először színre a Thália Színház Nagyszínpadán a Woody Allen ősatyjaként is számon tartott, neves amerikai humorista, Groucho Marx életét és nőkkel való kapcsolatát feldolgozó, rövid szkeccsjelenetekre és zseniális humorú monológokra épülő vígjáték, a Nőt vagy életet! „… aztán lassan az ember belátja, hogy ha sorozatban lepattan minden nem hivatásos nőről, akkor egy kiút marad, a házasság.” (Groucho Marx) Groucho Marx egyszer azt mondta: „Aki átlát a nőkön, az sokat veszít”. Valószínűleg tudta, hogy miről beszél, mert aránya a nőkkel: három házasság, három válás. Groucho gyerekként nem vágyott sokra: szeretett volna elalvás előtt jóllakni és tetszettek neki a lányok. Templomi fiúszopránként kezdte pályafutását, viszont amikor egy alkalommal, egy texasi kocsmába szervezett fellépésen beszólt a közönségnek, kiderült, hogy igen jó humorérzéke van, mert nem megverték, hanem nevettek rajta – így lett humorista... Legendásan nagy karriert futott be. Amerika-szerte szupersztár: Broadway, Hollywood – és az esti „jóllakás” – mind-mind sikerült. A nők viszont már, úgy tűnik, hogy bonyolultabbak. Velük a siker nem akart összejönni. Groucho rászánt egy életet, hogy megértse a nőket, a Thália Nagyszínpadán lehet megnézni, hogy mire jutott… A Nőt vagy életet! egy virtuóz vígjáték, amiből kiderül, hogyan lett egy New York-i csóró kiskölyökből a humoripar és a showbiznisz Amerika-szerte legendás fenoménja. És hogyan küzdött a nőkkel és a nőkért egy életen át. Az előadás Vida Péter főszereplésével kerül színpadra, az összes többi szerepet – ahogy az eredeti amerikai darabban is – mindössze néhány másik színművész alakítja. Groucho testvérét, örök riválisát, a zenészt, aki minden nőt elhappol Groucho elől, Hevesi László játssza. A nőket, akik megfordulnak Groucho életében, Mórocz Adrienn kelti életre. Harpo, a néma bohóc, más figurák mellett – producerek, konferansziék, klubvezetők: Balaskó Bence. A darabot Hamvai Kornél fordította, rendező: Paczolay Béla.

Ősbemutató: 2023. október 14.

