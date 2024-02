Nagy sikerrel mutatta be a Thália Színház az Egy a ráadás című új bohózatát! 2024. február 17-én, szombat este került bemutatásra az Egy a ráadás című új nagyszínpadi produkció a Thália Színházban. A Ray Cooney – Tony Hilton írópáros bravúros bohózatát Tasnádi Csaba rendezésében és Hamvai Kornél fordításában állította színpadra a teátrum. Elsöprő sikerrel debütált az Egy a ráadás című új bohózat a belváros szívében! A helyzetkomikumokra épülő darab középpontjában egy mesés örökség áll. Billy Hickory-Wood egy átlagos, eszesnek nem éppen mondható fiatalember, akire váratlanul rákacsint a szerencse: kiderül, hogy egy idős, jómódú úriember egykor közeli barátságban állt az ő édesapjával, és most szeretné egy jelentős pénzösszeggel megajándékozni Billy-t. Csakhogy ahhoz, hogy Billy megkaparinthassa az őt megillető örökséget, bizonyítania kell, hogy tényleg ő az a fiú, akit az öregúr keres – ezt pedig igencsak megnehezíti, hogy több, Billy-re megszólalásig hasonlító Hickory-Wood is beállít a pénzért. A darabban minden megvan tehát, amit egy klasszikus bohózattól várhatunk: különböző társadalmi osztályok küzdenek a nyereményért, közben váratlan konfliktusok és félreértések állják az útjukat, ráadásul a karaktereink még számos alkalommal össze is cserélődnek, garantálva, hogy minden a feje tetejére álljon. Az Egy a ráadás rendezője, Tasnádi Csaba így nyilatkozott a darabbal kapcsolatos tapasztalatairól: „Az Egy a ráadás műfaji megjelölése bohózat, de ennek is a börleszkbe hajló változata a maga szélsőséges, abszurd helyzeteivel. Itt a szerző a végsőkig feszegeti a hagyományos színházi előadás kereteit, már-már egy cirkuszi mutatványba, egy porondakcióba hajlik a dolog. Nem könnyű úgy szórakoztatni ezzel a darabbal, hogy végig habkönnyű mutatványnak tűnjék, és picit se domináljon a befektetett erőfeszítés, holott a háttérben ez nem kevés.” „Borzasztóan meghatározó már az első lépéseknél az, hogy a lebonyolíthatóságot, a végkifejletet el tudjuk képzelni. Az egész színpadi masinériát, díszletet, jelmezt, magát a látványt és térbeli elhelyezést mind ennek kell alárendelni. Jó sakkjátékosnak kell lenni, hogy az ember modellezni tudja ezt a játszmát, amiben szeretnénk győzni, de úgy, hogy a nézők is nyerjenek.” Az előadás szereplői: Zayzon Zsolt, Vida Péter, Czakó Juli, Bede-Fazekas Szabolcs, Csarnóy Zsuzsanna, Tamási Zoltán, Sóvári-Fehér Anna, Nagy Viktor, Jámbor Nándor. A jelmezeket Szelei Mónika, a díszletet Zöldy Z Gergely tervezte. Jegyvásárlás



