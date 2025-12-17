Igazából Karácsony 2025 - A Budafoki Dohnányi Zenekar nagyszabású koncert estje

A Budafoki Dohnányi Zenekar impozáns karácsonyi eseménye 2018-ban debütált, majd azóta is minden évben elvarázsolja a közönséget. Az Igazából karácsony egy lenyűgöző show, ahol a karácsonyi klasszikusok szimfonikus zenekari előadásban, különleges látvány- és hangzásvilággal együtt kelnek életre.

Az est igazi komplex összművészeti élmény, amelyhez idén is kiemelkedő vendégelőadók járulnak hozzá. Az este sztárvendégei között elsőként Jodok Cello ragyog: a svájci mezítlábas csellóművész, aki online és élő színpadokon egyaránt világsikert aratott több mint 16 milliós követőtáborával, a cselló klasszikus hangját modern, érzelmekkel telített feldolgozásokkal ötvözi, és játékával határokon átívelő kapcsolatot teremt a hallgatókkal.

Szintén meghatározó vendégként lép fel a Sárik Péter Trió és Koszika közös produkciója: ebben a formációban a magyar, román és balkáni népzene találkozik a jazz impulzusaival. Koszika karakteres, mély hangja és a trió magas színvonalú játékstílusa – Sárik Péter zongorán, Péter Tamás nagybőgőn és Gálfi Attila dobon – egy sokrétegű, gazdag zenei világot tár elénk, ahol a tradicionális dallamok és a modern improvizáció elegye új dimenziókat nyit meg.

A hangulatot tovább árnyalja a StEfrem vokális zenekar fellépése, amely eredetileg bizánci egyházi kórusként indult, és mára változatos repertoárt kínál, klasszikus, népzenei és modern elemekkel gazdagítva. E produkció a hangok összhangján keresztül emeli az ünnepi est varázsát.

A műsorban emellett a Fitos Dezső Társulat táncosai, az Octovoice Énekegyüttes, valamint a spektakuláris Solar Eclipse tűzzsonglőrök és a Szironta Együttes is közreműködnek, miközben Fellegi Anna, a Budafoki Dohnányi Zenekar tagja és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság – Hollerung Gábor vezényletével – tovább gazdagítja az est programját. A vizuális élményt a Vincze Tünde Produkció légtornászai és az ARLtistic Dance Company dinamikus koreográfiái teszik teljessé, így az Igazából karácsony koncertshow egyszerre zenei, vizuális és érzelmi utazás az ünnepi hangulat mélyére.

Az ünnepi ajándékötletek sorában még most is helyet kaphat az élmény: karácsonyra még beszerezhetők az utolsó jegyek.

Jegyvásárlás

Megyeri Nóra

[2025.12.17.]