Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport

November 16-án telt ház előtt rendezték meg a Best of KERO 75 gálát a Budapest Kongresszusi Központban, ahol a hazai musical- és operett játszás kiemelkedő művészei közösen köszöntötték Kerényi Miklós Gábor KERO-t, 75. születésnapja alkalmából. Az este különleges atmoszférája, a generációkat összekötő műsor és az elhangzott legendás dalok együttesen teremtettek méltó emléket a rendező eddigi életművének.

Az első perctől kezdve érezhető volt, hogy a művészek szívvel és mély tisztelettel álltak a színpadon. A gála során egymást követték az ismert musical és operett slágerek. Olyan korszakos darabok részletei, amelyeket a közönség már az első taktusról felismert; az Elisabeth, a Mozart!, a Rómeó és Júlia jól ismert slágerei mellett felcsendültek olyan operett dallamok is, amelyek a Budapesti Operettszínház ikonikus éveit meghatározták.

Best of KERO 75 gála képekben - klikk a fotóra



A produkciók mögött egyértelműen érződött az előadók személyes kötődése, a fellépők nemcsak színészi tehetségükkel, hanem szívből jövő előadásukkal is tisztelegtek KERO előtt, aki hosszú éveken át formálta pályájukat és meghatározta a magyar színház zenés műfaját.

A közönség lelkesedése az első perctől kezdve kézzelfogható volt. A nézők vastapssal köszöntötték a fellépő művészeket és az ünnepeltet is.

A gála nem csupán egy koncert volt, hanem közös ünneplés, ahol az egykori igazgató-rendező, a színészek és a közönség közösen emlékeztek a nagy pillanatokra.

A dalok közötti visszaemlékezésekből, rövid történetekből, bepillantást nyerhettünk KERO 75 évébe, gyermekkorától, az ifjúkori küzdelmeken át vezető útra, egy színház élére és hogy az élet nem állt meg, KERO 75 évesen is alkot, rendez a szabad világban.

Az egész este egyfajta érzelmi hullámvasút volt. Voltak felemelő, megható pillanatok, vidám, önfeledt kacagás, mulatás. A gála végére egyértelművé vált, hogy nem csupán a színpadon ünnepeltek, a nézőtéren ülők ugyanúgy részesei voltak ennek a közös tiszteletadásnak, mint a művészek, akik a színpadon álltak.

A gálán számos elismert művész lépett színpadra; Braga Nikita, Cseh Dávid Péter, Dolhai Attila, Fischl Mónika, Frankó Tünde, Janza Kata, Kardffy Aisha, Kerényi Miklós Máté, Mészáros Árpád Zsolt, Oszvald Marika, Peller Károly, Szabó P. Szilveszter, Szendy Szilvi, Vágó Bernadett és Vágó Zsuzsi.

A Best of KERO 75 nem csupán egy koncert volt, hanem egy élmény, amelyben összeért múlt és jelen, művész és közönség, személyes emlék és kollektív ünneplés.

Audrey

Fotó: Petró Adri

[2025.12.08.]