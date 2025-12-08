2025. december 9. | kedd | Natália nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Képgalériák
Best of KERO 75

Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport

November 16-án telt ház előtt rendezték meg a Best of KERO 75 gálát a Budapest Kongresszusi Központban, ahol a hazai musical- és operett játszás kiemelkedő művészei közösen köszöntötték Kerényi Miklós Gábor KERO-t, 75. születésnapja alkalmából. Az este különleges atmoszférája, a generációkat összekötő műsor és az elhangzott legendás dalok együttesen teremtettek méltó emléket a rendező eddigi életművének.

Az első perctől kezdve érezhető volt, hogy a művészek szívvel és mély tisztelettel álltak a színpadon. A gála során egymást követték az ismert musical és operett slágerek. Olyan korszakos darabok részletei, amelyeket a közönség már az első taktusról felismert; az Elisabeth, a Mozart!, a Rómeó és Júlia jól ismert slágerei mellett felcsendültek olyan operett dallamok is, amelyek a Budapesti Operettszínház ikonikus éveit meghatározták.

Best of KERO 75 gála képekben - klikk a fotóra


A produkciók mögött egyértelműen érződött az előadók személyes kötődése, a fellépők nemcsak színészi tehetségükkel, hanem szívből jövő előadásukkal is tisztelegtek KERO előtt, aki hosszú éveken át formálta pályájukat és meghatározta a magyar színház zenés műfaját.

A közönség lelkesedése az első perctől kezdve kézzelfogható volt. A nézők vastapssal köszöntötték a fellépő művészeket és az ünnepeltet is.

A gála nem csupán egy koncert volt, hanem közös ünneplés, ahol az egykori igazgató-rendező, a színészek és a közönség közösen emlékeztek a nagy pillanatokra.

A dalok közötti visszaemlékezésekből, rövid történetekből, bepillantást nyerhettünk KERO 75 évébe, gyermekkorától, az ifjúkori küzdelmeken át vezető útra, egy színház élére és hogy az élet nem állt meg, KERO 75 évesen is alkot, rendez a szabad világban.

Az egész este egyfajta érzelmi hullámvasút volt. Voltak felemelő, megható pillanatok, vidám, önfeledt kacagás, mulatás. A gála végére egyértelművé vált, hogy nem csupán a színpadon ünnepeltek, a nézőtéren ülők ugyanúgy részesei voltak ennek a közös tiszteletadásnak, mint a művészek, akik a színpadon álltak.

A gálán számos elismert művész lépett színpadra; Braga Nikita, Cseh Dávid Péter, Dolhai Attila, Fischl Mónika, Frankó Tünde, Janza Kata, Kardffy Aisha, Kerényi Miklós Máté, Mészáros Árpád Zsolt, Oszvald Marika, Peller Károly, Szabó P. Szilveszter, Szendy Szilvi, Vágó Bernadett és Vágó Zsuzsi.

A Best of KERO 75 nem csupán egy koncert volt, hanem egy élmény, amelyben összeért múlt és jelen, művész és közönség, személyes emlék és kollektív ünneplés.

Audrey
Fotó: Petró Adri

[2025.12.08.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

X-faktor 2025 - ők búcsúztak november 22-én
Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Hóban ébred majd az ünnep - Csondor Kata nagykoncerttel ünnepel
Bravó! Magyar zenei sikerek Amerikában
Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban
A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába
A coldrain először Magyarországon - erős japán-francia trió a Barba Negrában
“Örökké nem lehet sötét…” - megérkezett a Fényt!
Ünnepi zenei élmény érkezik a Magyar Színházba - Show Violina: Karácsony
A varázslatos kiállítás hamarosan Szentendrére érkezik
Joey Valence & Brae újra Magyarországon - május 29-én Budapesten robban a HYPERYOUTH
KultUp 200, ahol a művészet közösséget épít

A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
Október...

A MONO visszatért Budapestre - megnéztük
A Live Nation Magyarország jóvoltából a japán MONO...
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk
Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
beszámolók még