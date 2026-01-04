A Tankcsapda évzárásként bevetette a nehéztüzérséget

Hazai pályán, telt ház előtt zárta az évet a Tankcsapda Debrecenben. A Főnix Arénában megrendezett Örökké tart koncert azonban jóval több volt egy szokásos évzárónál: hat gitáros, erős setlist, látványos színpadkép és felszabadult zenekari játék tette az estét az egyik legemlékezetesebb Tankcsapda koncertté az elmúlt évekből.

Meg sem tudom számolni, hányadszorra járok Debrecenben és látogatok el a Főnix csarnokba, hogy részt vegyek a Tankcsapda, immár hagyománynak számító évzáró nagykoncertjén. Idén sem volt ez másképp, de most a szokásosnál is jobban vártam.

Az estét két markánsan eltérő karakterű előzenekar nyitotta. A Fix4 kezdett, majd a Necropsia melegítette tovább a rock rajongó közönséget.

Aztán kilenc óra után pár perccel elindult a szokásos intro és “A világ disco”-val berobbant a színpadra a Tankcsapda. Extázis uralkodott el a közönség a soraiban. Teljesen más volt a setlist, mint a nyári turnén. Jobbnál jobb számok követték egymást, én pedig egyre nagyobb átéléssel engedtem át magam a rock and roll mámornak.

Az egész este ünnepi hangulatban telt. Nagyon jó volt látni és érzékelni azt is, hogy Lukács Laci milyen felszabadult örömmel játszott a színpadon. Hazai közönség, ismerős arcok a nézőtéren, elképesztő fényshow és hat virtuóz gitáros, akik valódi rock and roll ünneppé formálták ezt az estét. Ezt már nem igazán lehetett hova fokozni.

Aztán megszólalt a Lélekhangokból és csontig hatolt. Mert ebben a közösségben is annyi történet van. Minden zenész, aki a színpadon állt, minden ember, aki a közönség soraiban tombolt és énekelt, mindenki, aki dolgozott ezen az estén ezer és ezer sebből vérezve is ott volt és beletette minden energiáját. Ezt adja nekünk a zene elsöprő ereje. Ez az energia mindenkié. A zene mindenkié. Ezen az estén több ezer ember szíve egyszerre dobbant. Leírhatatlan érzés volt.

19-re lapot húzni? Naná!

Elég sűrű évet zárt a Tankcsapda. Sidi váratlan kilépése, majd a távozása után kialakult helyzetre a zenekar egy nagyon bátor húzással reagált. A tavasszal megjelenő új albumot, tíz vendég gitárossal vették fel az elmúlt időszakban.

Egy háromtagú rockzenekarnál, akit nem mellesleg az ország legismertebb rock bandájaként tartanak számon a tagcsere kivédhetetlenül nagy port kavar.

Nem csoda, hogy mindenkit meglepett, amikor bejelentették a hírt, hogy az ország legismertebb gitárosait kérték fel, hogy turnézzák velük végig az évet.

Az évzáróra pedig egy igazi rock ünnepet hoztak létre, ahol Takács Vilkó, Vörös Attila, Bodor Máté, Lukács Peta, Nagy Máté és nem utolsó sorban a gitáros legenda: Tátrai Tibor is tiszteletét tette. A srácok elképesztő energikus zenészek egytől egyig és látszott, hogy nagyon élik a bulit.

Az est egyik nagy csúcspontját Tátrai Tibor színpadra lépése jelentette, akivel a Tankcsapda legújabb dala, a Kér a nép is bemutatkozott. Amint megszólaltatta a legendás villanygitárját, kirázott a hideg. Mindig imádtam hallgatni, de ebben a kontextusban, egy ilyen bulin, örökké tartó emlék lett. Ritkán adódik ilyen zenei ajándék.

A setlist is az egyik legerősebb volt, amit a zenekartól valaha hallottam. Került minden kényelmes slágerbiztonságot, olyannyira, hogy még a Mennyország tourist is lekerült az étlapról. Volt helyette Világ disco, Szextárgy, Mindig péntek, Pokol a mennyből, Szappanopera, Három grácia, Lélekhangokból, Örökké tart, Kér a nép, Mondd ki a nevemet. Jobbnál jobb Tankcsapda számok követték egymást. El is ment a hangom a végére, annyit énekeltem.

A ritmusszekció végig biztos alapot adott mindehhez, Fejes Tamás végig a tőle megszokott nagy energiával dobolt, és érezhetően ő is nagyon élte ezt az estét. Öröm volt látni.

Az este látványvilágához a közönség is aktívan hozzájárult. A Tankcsapda applikációjában elérhető “Fény a fegyverem” funkcióval a nézők telefonjai a koncert bizonyos pontjain a fényshow részévé váltak: színesen villogó kijelzők tömege mozdult egyszerre, és különös módon ez sem hatott mesterkéltnek. Inkább olyan volt, mintha a közönség fénnyel válaszolt volna a zenére, és egy pillanatra tényleg minden irányból ugyanaz az energia áradt volna a térben. Tökéletesen illet a Mondd ki a nevemet című dal mondanivalójához, legalábbis amit nekem jelent.

A koncert után az este a debreceni Csinibaba Kultkert afterpartiján folytatódott, ahol a zenekar és a közönség egy része kötetlenebb formában zárta az évet. A rajongók fotózkodhattak a zenészekkel, kapcsolódhattak, vagy ha épp ahhoz volt kedvük, folytathatták az év végi bulizást. Jó látni, hogy ez a közösség nemcsak a színpad előtt létezik.

A Tankcsapda előtt sűrű év áll: készül az új album, és március 28-án a Papp László Sportaréna (Jegyek)színpadán folytatódik az Örökké tart története. Gyere és találkozzunk ott!

Suri Andi

[2026.01.04.]