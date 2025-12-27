2025. december 29. | hétfő | Tamás, Tamara nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Manfred Mann’s Earth Band: jövőre a MOMKultban lépnek fel
Kapcsolatok
LiveSounds Production
As I Lay Dying

As I Lay Dying koncert a Barba Negraban

November 03-án metalcore - death metal szeánszon jártunk a Barba Negra-ban.

Az As I Lay Dying tért vissza hozzánk a Barba Negra Blue Stage színpadára két zenekar társaságában, megnéztük.

Első zenekarként a norvég death metal bandát, a Hypermass legénységét tekinthettük meg, akik izmos, zúzós bő negyven perces műsorral készültek.

Második zenekar a mexikói deathcore banda, a Deathmask.  

Itt már gyülekezett a tömeg rendesen, a közönségbe is lejöttek pogózni, alakult a hangulat.

Kis szünet, és máris színpadon az este főszereplői, az amerikai metalcore banda, az As I Lay Dying csapata.

Az énekes Tim magánéleti, bírósági ügyeit mindenki kedve szerint „kiguglizhatja”, nem feszegetném itt a témát arról, hogy igazak vagy sem a vádak, a sztorit, aki nem barlangban él, mindenki tudja, aki a zenekart ismeri/kedveli.

Magam részéről Bill Hudson gitáros már egy alapos érv, hogy amelyik zenekarhoz ő a nevét adja (akad egy pár), azon a koncerten ott legyek.

A zenekar egyébként keresztény, még ha ezt a zenéjükön nem is hallani (haha).

A minimális technikai malőr sem szegte senki kedvét, hamar megoldották a fiúk, mi pedig türelmesen kivártuk.

A setlistben az első harmadban új és régi dalok között ugráltak, majd a koncert közepén eljátszották „Shadows are Security” albumuk jelentős hányadát. A végét pedig még három klasszikus tételükkel zárták a koncertnek.

Középen végig pogo, mosh pit, circle pit ment, ahogy azt a zene meg is kívánta.

Őrületes, lendületes, bulit csapott a zenekar.

A szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist
1. Blinded
2. 94 Hours
3. Burden
4. A Greater Foundation
5. Parallels
Shadows Are Security
6. Meaning in Tragedy
7. Confined
8. Losing Sight
9. The Darkest Nights
10. Empty Hearts
11. Reflectior
12. Repeating Yesterday
13. Through Struggle
14. Nothing Left
15 The Sound of Truth
16. My Own Grave

[2025.12.27.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
Hobo: "Nem érdekel a siker, csak a tét: élet vagy halál"
54 zenekar - 7 évtized - 4 nap: Tribute Maraton 2026-ban is!
Érdekes újdonság érkezett - Sztorik a bárból
A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
Zene, elegancia, ünnepi ragyogás: karácsonyi csoda a színpadon
Alakul a 2026-os Sziget, megérkeztek az első nevek
Adj Park-mosolyt karácsonyra!
Budapesten is ünnepel a 60 éves Scorpions
Ezt nem érdemes kihagyni! Budapesten zárja az évet a Decadancer
Végre nálunk zúzott a coldrain
A családom nőtagjai sokat szenvedtek a férfi családtagoktól - a ZUG színésznői vallottak a családon belüli erőszakról
Újra összeáll a Heaven Street Seven a Budapest Parkban
Marilyn Manson 9 év után ismét Budapesten
Karácsonyi koncert teltházzal, extra délelőtti előadással a Zeneakadémián
Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben
Elmúltak az ünnepek - KFT koncert lesz Budapesten
David Byrne 17 év után újra Budapesten
Budapestre érkezik Johnny Rotten bandája, a Public Image Ltd
Arisztokratikus csillogás és emberi dráma  Megérkezett az Olympia a Thália Télikertbe

Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
November 16-án telt ház...

Egy bizarr elme örök ragyogása
Mi az? Mindennel szembe megy, amit manapság bármennyire is...
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk
Ben Poole levett minket a lábunkról
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
Végre nálunk zúzott a coldrain
beszámolók még