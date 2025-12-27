As I Lay Dying koncert a Barba Negraban

November 03-án metalcore - death metal szeánszon jártunk a Barba Negra-ban.

Az As I Lay Dying tért vissza hozzánk a Barba Negra Blue Stage színpadára két zenekar társaságában, megnéztük.

Első zenekarként a norvég death metal bandát, a Hypermass legénységét tekinthettük meg, akik izmos, zúzós bő negyven perces műsorral készültek.

Második zenekar a mexikói deathcore banda, a Deathmask.

Itt már gyülekezett a tömeg rendesen, a közönségbe is lejöttek pogózni, alakult a hangulat.

Kis szünet, és máris színpadon az este főszereplői, az amerikai metalcore banda, az As I Lay Dying csapata.

Az énekes Tim magánéleti, bírósági ügyeit mindenki kedve szerint „kiguglizhatja”, nem feszegetném itt a témát arról, hogy igazak vagy sem a vádak, a sztorit, aki nem barlangban él, mindenki tudja, aki a zenekart ismeri/kedveli.

Magam részéről Bill Hudson gitáros már egy alapos érv, hogy amelyik zenekarhoz ő a nevét adja (akad egy pár), azon a koncerten ott legyek.

A zenekar egyébként keresztény, még ha ezt a zenéjükön nem is hallani (haha).

A minimális technikai malőr sem szegte senki kedvét, hamar megoldották a fiúk, mi pedig türelmesen kivártuk.

A setlistben az első harmadban új és régi dalok között ugráltak, majd a koncert közepén eljátszották „Shadows are Security” albumuk jelentős hányadát. A végét pedig még három klasszikus tételükkel zárták a koncertnek.

Középen végig pogo, mosh pit, circle pit ment, ahogy azt a zene meg is kívánta.

Őrületes, lendületes, bulit csapott a zenekar.

A szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist

1. Blinded

2. 94 Hours

3. Burden

4. A Greater Foundation

5. Parallels

Shadows Are Security

6. Meaning in Tragedy

7. Confined

8. Losing Sight

9. The Darkest Nights

10. Empty Hearts

11. Reflectior

12. Repeating Yesterday

13. Through Struggle

14. Nothing Left

15 The Sound of Truth

16. My Own Grave

[2025.12.27.]