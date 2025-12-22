Néma lett a gitár, de szívünkben tovább szól Chris Rea zenéje
Chris Rea, a „Driving Home for Christmas” ikonikus szerzője 2025. december 22-én, 74 éves korában hunyt el, egy rövid lefolyású betegség után, kórházban, családja körében.
Családja közleményben kérte, hogy rajongói emlékezzenek rá a zenéjén keresztül, miközben ők csendben gyászolják.
Rövid életrajzi emlék
-
Teljes neve Christopher Anton Rea, 1951. március 4-én született Middlesbrough-ban, olasz apa és ír anya gyermekeként.
-
25 stúdióalbumot adott ki; legismertebb lemezei közé tartozik a The Road to Hell (1989) és az Auberge (1991), mindkettő vezette a brit albumlistát.
-
Nemzetközi sikert aratott többek között a „Fool (If You Think It’s Over)”, „Let’s Dance”, „On the Beach” és mindenek felett a „Driving Home for Christmas” című dalaival, utóbbi mára az egyik legkedveltebb karácsonyi klasszikus lett.
Egészségi küzdelmei
-
2001-ben hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, és eltávolították a hasnyálmirigyét; később peritonitis és komoly cukorbetegség is érintette, napi több inzulininjekcióra szorult.
-
2016-ban stroke-ot kapott, ennek ellenére később is többször visszatért a színpadra és lemezstúdióba, főleg blues-orientált anyagokkal.
Hogyan emlékeznek rá?
-
Brit és nemzetközi médiumok (BBC, Sky News, CBS, Independent) hosszú nekrológokban méltatják „karcos hangját”, jellegzetes slide-gitár játékát, és azt, hogy dalai egyszerre voltak rádióbarátok és mélyen személyesek.
-
Middlesbrough polgármestere szerint Rea „briliáns örökséget hagyott maga után”, és a város büszke rá, hogy világszerte az ő dalai vitték hírét.
-
Az idei karácsonyi időszakban várhatóan világszerte még többen hallgatják majd a „Driving Home for Christmas”-t, sokan kifejezetten az ő emlékére.
[2025.12.22.]