Ben Poole levett minket a lábunkról

November 02-án Ben Poole brit blues gitáros adott családias, meghitt és egyben fenomenális hangulatú bulit a Backstage Pub színpadán.

Ben Poole neve a stílus kedvelői között nem ismeretlen, sőt, nagyon szeret hozzánk rendszeresen visszajárni, szereti Magyarországot.

Ben Poole amellett, hogy előszeretettel keveri a bluest pop, rock, és rock and roll elemekkel, elképesztő gitáros, elképesztő hanggal, ilyen hanggal stadionokban lenne a helye, de igen, tudjuk, réteg zene.

Gitár szólóval kezdte, majd szépen be is indult a „bugi” a lábakban, már az elején táncra perdültünk szolidan. A basszusgitáros, és a dobos is elképesztő tehetségről adtak tanúbizonyságot, látszott az összhang a köztük, és Ben között. Az első dal fülbemászó refrénjét már mindannyian együtt énekeltük Ben-nel.

Szebbnél szebb, kézzel faragott, díszített mintázatú, egyedi, vintage stílusra hajazó gitárokat húzott elő a tarsolyából.

Egy-egy dal tíz percesre nyúlt, de minden pillanatot és húr pendítést feszült figyelemmel néztünk, kivéve egy két renitenst, akik úgy érezték jópofa dolog hangosan beszélni, röhögcsélni, túlordítva a zenét is, mindenki figyelmét zavarva ezzel, ameddig Ben rájuk nem szólt, többször is, harmadjára már erőteljesebben, hogyha nem tudnak viselkedni és nem érdekli őket a koncert, akkor fáradjanak ki a teremből. (Végre egy férfi, bytheway).

A kis intermezzo után jobbnál jobb tételek sorjáztak, voltak líraibb dalok, feldolgozás a nyolcvanas-kilencvenes évekből, és a végét egy „laza” tizenhét perces tétellel, dobszólókkal, gitárszólókkal zárták. Koncert után egyből kijött hozzánk dedikálni, fotózkodni.

Imádtam ezt az estét.

A szervezésért köszönet a Lots Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

