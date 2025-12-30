Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban

November 06-án visszatért hozzánk a Halestorm csapata, nagyjából félévvel a májusi Maiden buli után, ahol előzenekarként léptek fel.

Ezen az estén Lizzy zenekaráé volt a főszerep. Korábban is sokszor jártak már nálunk, imádnak visszajárni Magyarországra.

Az estét a 2016-ban Új-Delhiben alakult indiai metal banda, a Bloodywood indította egy kis nu-folk-rap metal műsorral, hogy megalapozzák a hangulatot.

Kis szünet után le is hullott a fehér molinó, és máris berobbant Lizzy és bandája a színpadra.

Színpadon a Halestorm zenekar.

Lizzy ezen az estén is egészen elképesztő teljesítményt nyújtott.

Ujjatlan testhez simuló felső, bőr nadrág, csizma, magához ragadott gitár, és máris a húrok közé csaptunk.

Két három dalonként a szinti mögé is bepattant, de volt olyan dal, ahol felváltva, majd egyszerre énekelt, zongorázott, és gitározott.

A hangja utánozhatatlanul hidegrázós, ahogy mindent és bármit kiénekel. Az új album nyáron jelent meg, erről is hoztak néhány tételt, többek között az én egyik kedvencemet, az „Everest” nótát.

Nem maradhatott el Areja Hale dobszólója sem, ahol ismét baseball ütőkkel is dobolt.

Természetesen volt mobil vakukkal világítás, amit mindig imádok, mindig különleges, meghitt atmoszférát teremt.

Lizzynél legalább öt féle gitárt számoltam össze, amit az este folyamán váltogatott, amikor épp nem énekelt vagy szintizett mellette.

Nem tudom eldönteni, hogy a lírai daloknál, vagy a zúzós tételeknél jön ki jobban a hangszíne, azaz, hogy milyen magaslatokban tud énekelni, de mindegy is, mindegyiket imádom.

A végén a magyar zászlót is körbe hurcolta a színpadon éneklés közben, búcsúzva a nagyérdeműtől, azaz tőlünk.

Elképesztő koncert volt ismét, Halestorm koncertet sosem szabad kihagyni, ha havonta jönnének, akkor sem unnám meg őket.

Köszönjük a szervezést a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Setlist:

1. Fallen Star

2. I Am the Fire

3. WATCH OUT!

4. Everest

5. Familiar Taste of Poison (Snippet)

6. I Get Off

7. I Gave You Everything

8. Darkness Alwavs Wins

9. How Will You Remember Me?

10. K-I-L-L-I-N-G

11. Back From the Deac

12. Drum Solo

13. Freak Like Me

14. Rain Your Blood on Me

15. I Miss the Misery

16. Love Bites (So Do I)

Encore:

17. Black Vultures (Tour debut)

18. Like a Woman Can

19. Here's to Us

