2025. december 31. | szerda | Szilveszter nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Az Architects első Aréna koncertjére készül Budapesten
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
A Perfect Circle koncert először Magyarországon
Lenny Kravitz újra Budapesten
A Deep Purple októberben Budapestre érkezik
Marilyn Manson 9 év után ismét Budapesten
A brit metal színtér élharcosa, a Malevolence Budapestre érkezik
„Drunk and Shitty in Every City” - Budapesten is megünnepli 30 évét a Zebrahead
David Byrne 17 év után újra Budapesten
50 Years of Punk - a Sex Pistols feat Frank Carter a Budapest Parkban
Naomi Jon Budapestre is elhozza a Strawberry dalait
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország
Halestorm

Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban

November 06-án visszatért hozzánk a Halestorm csapata, nagyjából félévvel a májusi Maiden buli után, ahol előzenekarként léptek fel.

Ezen az estén Lizzy zenekaráé volt a főszerep. Korábban is sokszor jártak már nálunk, imádnak visszajárni Magyarországra.

Az estét a 2016-ban Új-Delhiben alakult indiai metal banda, a Bloodywood indította egy kis nu-folk-rap metal műsorral, hogy megalapozzák a hangulatot.

Kis szünet után le is hullott a fehér molinó, és máris berobbant Lizzy és bandája a színpadra.

Színpadon a Halestorm zenekar.

Lizzy ezen az estén is egészen elképesztő teljesítményt nyújtott.

Ujjatlan testhez simuló felső, bőr nadrág, csizma, magához ragadott gitár, és máris a húrok közé csaptunk.

Két három dalonként a szinti mögé is bepattant, de volt olyan dal, ahol felváltva, majd egyszerre énekelt, zongorázott, és gitározott.

A hangja utánozhatatlanul hidegrázós, ahogy mindent és bármit kiénekel. Az új album nyáron jelent meg, erről is hoztak néhány tételt, többek között az én egyik kedvencemet, az „Everest” nótát.

Nem maradhatott el Areja Hale dobszólója sem, ahol ismét baseball ütőkkel is dobolt.

Természetesen volt mobil vakukkal világítás, amit mindig imádok, mindig különleges, meghitt atmoszférát teremt.

Lizzynél legalább öt féle gitárt számoltam össze, amit az este folyamán váltogatott, amikor épp nem énekelt vagy szintizett mellette.

Nem tudom eldönteni, hogy a lírai daloknál, vagy a zúzós tételeknél jön ki jobban a hangszíne, azaz, hogy milyen magaslatokban tud énekelni, de mindegy is, mindegyiket imádom.

A végén a magyar zászlót is körbe hurcolta a színpadon éneklés közben, búcsúzva a nagyérdeműtől, azaz tőlünk.

Elképesztő koncert volt ismét, Halestorm koncertet sosem szabad kihagyni, ha havonta jönnének, akkor sem unnám meg őket.

Köszönjük a szervezést a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:
1. Fallen Star
2. I Am the Fire
3. WATCH OUT!
4. Everest
5. Familiar Taste of Poison (Snippet)
6. I Get Off
7. I Gave You Everything
8. Darkness Alwavs Wins
9. How Will You Remember Me?
10. K-I-L-L-I-N-G
11. Back From the Deac
12. Drum Solo
13. Freak Like Me
14. Rain Your Blood on Me
15. I Miss the Misery
16. Love Bites (So Do I)
Encore:
17. Black Vultures (Tour debut)
18. Like a Woman Can
19. Here's to Us

[2025.12.30.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

54 zenekar - 7 évtized - 4 nap: Tribute Maraton 2026-ban is!
Hobo: "Nem érdekel a siker, csak a tét: élet vagy halál"
Érdekes újdonság érkezett - Sztorik a bárból
A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
Zene, elegancia, ünnepi ragyogás: karácsonyi csoda a színpadon
Jegyek itt! Dupla karácsonyi varázslat Budapesten: Kökény Attila és Rakonczai Viktor ünnepi nagykoncerttel tér vissza
Ezt nem érdemes kihagyni! Budapesten zárja az évet a Decadancer
Karácsonyi koncert teltházzal, extra délelőtti előadással a Zeneakadémián
Elmúltak az ünnepek - KFT koncert lesz Budapesten
Újra összeáll a Heaven Street Seven a Budapest Parkban
Tóth Andi új arca: letaglózó érzelmek a "Nu mă lasă" klipben
Végre nálunk zúzott a coldrain
Alakul a 2026-os Sziget, megérkeztek az első nevek
David Byrne 17 év után újra Budapesten
Világszám! Keménykalap és krumpliorr ősbemutató a Magyar Színházban
Moby visszatér Budapestre - újra élőben hallhatjuk az elektronikus zene ikonikus alakját
Lefoglalt tárgyak - ez a címe a Belmondo legújabb albumának
Januárban Budapesten érkezik a Marsh
Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben
Adj Park-mosolyt karácsonyra!

As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
November 03-án metalcore - death metal szeánszon jártunk...

Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
November 16-án telt ház...
Egy bizarr elme örök ragyogása
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk
Ben Poole levett minket a lábunkról
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
beszámolók még