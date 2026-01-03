Csillagok között a Karib Tengeren a végtelenben - Hans Zimmer koncerten jártunk

November 12-én visszatért hozzánk kettő év után a mester, Hans Zimmer, mi pedig megnéztük.

Hans Zimmer mindig biztosíték arra, hogy felemelően csodálatos előadást látunk, nem volt ez másképp ezen az estén.



Idén az MVM Dome színpadán varázsolt el minket a „maestro”, majd három órán át, nagyzenekarával.

Batman Sötét Lovagjával indult a gigászi műsor, már itt leesett az állunk kezdésképp, amikor fokozatosan bevonult a zenekar, és a belekezdtek a monumentális show műsorba. A színpad egyik oldalán a hegedűsök, csellista, vonósok helyezkedtek el, másik oldalon az egyik dobos (hölgy) bekerítve egy dob erőművel, emelvénnyel, különböző méretű dobokkal.

Középen a háttérben óriási kivetítő, előtte a fúvósok és a vokalisták sorakoztak fel a színpad teljes széltében tucatnyian, az erre a célra épített emelvényen.

Lézer showból és látvány elemekből sem volt hiány, ahogy azt már jól megszokhattuk a mester esetében.

A Dűne zenéjével folytatódott a „Denevérember” kalandjai után a koncert, hogy utána az „Acélemberrel” – Superman, menjünk tovább az úton.

A mester maga is több hangszeren játszik, hol gitárt ragad, hol a billentyűk mögé pattan be. Minden dalt (filmzenét) forgatási kulisszatitkok sztorijával vezetett fel.

Az énesnők is egészen elképesztően parádés előadást nyújtottak, nem utolsó sorban kiemelve Hans feleségét, csodálatos szoprán hangjával.

Sherlock Holmes, Hannibal, Da Vinci Code, Gladiator, Pearl Harbor, teljesség igénye nélkül, amikkel folytatódott a csoda a színpadon.

Nem lehet szavakba önteni, mennyire tökéletesen szólaltatja meg nagyzenekarával ezeket a filmzenéket. Mindegyikkel bele csöppenünk az adott mozi világába.

Húsz perc szünet után a második felvonás az „Eredettel” folytatódott. (Leonardo Dicaprio és Cillian Murphy főszereplésével „álmot álmodsz egy álomban, ami önmagában is álom, és mindezt tudatosan álmodod”... egyik kedvenc filmem nem mellesleg).

Itt már előkerült a cselló, a gitár, a fúvós és egyéb vonós hangszerek mellett a harmonika is.

Elképesztő látvány ennyi – nagyjából harminc – zenészt egyszerre zenélni látni és hallani élőben, nagyzenekarban, ilyen precízen kiszámolt műsorban.

Dob szóló következett, három dobossal egyszerre, szavakba önthetetlenül tökéletes volt.

Kedvenc részem a koncerten a „Csillagok között” zenéje (eleve kedvenc filmem ez is).

A látványt egy mennyezetről a közönség feje fölé leereszkedő, levegőben csodálatos akrobatikus és egyben kecses táncelemeket bemutató hölgy dobta fel „csillámos” testhez simuló ruhájában pörögve a tökéletesen beállított reflektorfényekben. Egészen elképesztően csodálatos látvány nyújtott. Tényleg a „csillagok között” érezhettük magunkat, mintha egy angyal szállt volna le közénk.

Ezt az élményt az elmaradhatatlan klasszikus filmslágerek követték, Oroszlánkirály, Karib Tenger Kalózai (szintén hidegrázós mindkettő).

A gigantikus három órás műsort pedig természetesen az „Eredet” vége főcímmel zárták, a végtelenségig pörgő „pörgentyűvel”, hogy aztán mi magunk állítsuk meg az időt. Sajnos azonban nem maradhattunk a végtelenségig, pedig reggelig elhallgattam volna a műsort, de mint minden jónak, ennek is vége szakadt, és haza ballagtunk, melankolikus gondolatainkba merülve.

Csoda volt ismét.

Köszönjük a szervezést a Green Stage Production-nak!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

Set 1:

1. Like a Dog Chasing Cars (The Dark Knight)

2. Why So Serious? (The Dark Knight)

3. The Fire Rises (The Dark Knight Rises)

4. Paul's Dream (Dune)

5. What Are You Going to Do When You Are Not Saving the World? (Men of Steel)

6. If You Love These People (Men of Steel)

7. Tick Tock – Shadows: Pt. 2 (Sherlock Holmes)

8. Discombobulate (Sherlock Holmes)

9. To Every Captive Soul (Hannibal)

10. Chevaliers de Sangreal (The Da Vinci Code)

11. Homecoming (Gladiator)

12. Barbarian Horde (Gladiator)

13. Elysium (Gladiator)

14. Honor Him (Gladiator)

15. Now We Are Free (Gladiator)

Set 2:

16. Dream ls Collapsing (Inception)

17. 160 BPM (Angels and Demons

18. ...And Then I Kissed Him (Pearl Harbor)

19. Tennessee (Pearl Harbor

20. F1 ()

21. A Time of Quiet Between the Storms (Dune: Part Two)

22. Bevond Rangoon (Beyond Rangoon)

23. Day One (Interstellar)

24. Murph (Interstellar)

25. Coward (Interstellar)

26. S.T.A.Y. (Interstellar)

27. The Journey, Kopano Pt.3 (Tears of the Sun)

28. Circle of Life (Elton John cover - The Lion King)

29. Busa (The Lion King)

30. Stampede (The Lion King)

31. Remember (The Lion King

32. The Kraken (Pirates of the Caribbean)

33. Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean)

34. One Day (Pirates of the Caribbean)

35. He's a Pirate (Klaus Badelt cover - Pirates of the Caribbean)

36. Time (Inception)

[2026.01.03.]