Nagyszerű Kórus-jam a pécsi Kodály Központban  

Az első pécsi Kórus-jam-en, ezen a szokatlan és egyetlen kivételes alkalommal megrendezett programon különleges zenei formákba öntött gospel, jazz standard, reggae, film, rajzfilm, valamint napjaink populáris zenéiből készült átiratok voltak hallhatóak.

A nem mindennapi, 80-100, egyes darabokban 200 fős létszámmal megszólaltatott dalokat egyedi látvány, hang- és fénytechnikai elemek tették még inkább utánozhatatlanná. A fellépő kórusok a Cantissimo (Pécs), a Wing Singers Gospel (Pécs), a Trillák Kórus (Mohács), a Babits Kamara (Pécs), a VoiSingers (Pécs) és a HAB (Budapest) voltak. Az est bevétele jótékony célokat is szolgált, ugyanis 100.000 forint kerül belőle felajánlásra ifjú zenei tehetségek tanulmányainak támogatására

A műsor címe alapján joggal hihette azt a naiv érdeklődő – például jómagam -, hogy ezen a koncerten kórusok fognak együtt „jammelni”, vagyis improvizatívan együtt énekelni, és valamit – esetleg előre betanult panelekből – ott, előttünk létrehozni. Ám sajnos a cím csalókának bizonyult: „csupán” arról volt szó ugyanis, hogy több – szám szerint hat – kórus műsora volt összevegyítve, ha úgy tetszik „egy lekvárrá összefőzve”. És nagyon ízletes volt ez így is, úgyhogy az improvizáció iránt dédelgetett elképzeléseimet én is könnyedén és elég gyorsan elengedtem.

A koncertet minden kertelés nélkül, a lehető legnagyobb lendülettel kezdték el: a Lay all your love on me és a Gimme! Gimme! Gimme! dallamára és ritmusára pár perc múlva tökéletes diszkóhangulat alakult ki az egyébként nem feltétlenül erre a stílusra berendezkedett koncertteremben. Balásy Szabolcs, az est fő szervezője és a résztvevő énekkarok közül többnek is vezetője, nem pazarolta az időt bemelegítésre – és valljuk be, ez jól is esett nekünk, nézőknek.

Kis bevezető beszéd után – melyből többek között megtudhattuk azt is, hogy egy civil pályázat révén jöhetett létre ez a monumentális produkció – Cziráki Dézi csodálatos énekszólójával egy Nightwish szám kórus-adaptációját hallhattuk (Turn Loose the mermaids). A kezdeti party-hangulat után most elvarázsolódhattunk és valahol az ír fennsíkokon érezhettük magunkat. Ezután Demjén Ferenc A Föld könnyei átirata is azt mutatta meg, hogy egy eredetileg nem kórusra íródott dal mennyi többletet, energiát kaphat azáltal, hogy egy csapatnyi embertorokból szólal meg, összehangolva, bravúrosan megkomponálva.

Az ezt követő Az Úr Illésként elviszi mind a Horváth Krisztián karnagy által vezényelt Cantissimo kórus produkciója volt. Jó volt látni, hogy kisebb kórusoknak is lehetősége nyílhat egy ilyen nívójú helyen megmutatkoznia – „mindössze” egy jól kigondolt és megálmodott rendezvényre van szükség hozzá. Az outfit, a megjelenés, a zenekari kíséret itt is profi volt, és bár egy kissé komolyabb művet szólaltattak meg, mégis tökéletesen illeszkedett az este programjába.

A One note samba után, a kórusok egymással kiegészülve már ismét egy varázslatosabb hangulatba hoztak minket. A What are you doing the rest of your life andalító duruzsolása, angyali zongoraszólója és elringató tempója már kicsit a karácsony hangulatát vetítette előre. Az ezt követő HAB, a 6 lányból és 4 fiatalemberből álló kórus valódi habkönnyű élvezetet nyújtott zenei trükkjeivel és finomságaival, pop-feldolgozásaival, üdítő, lendületes ritmusaival és friss hangjaival. Fiona Apple Hot knife-ja és Hozier Take me to church-je mindent vitt. Talán a beatboxon van még mit gyúrniuk a fiataloknak, de ettől függetlenül kifogástalan zenei csemegét kaptunk tőlük.

A műsor második felében egy külsőre kevésbé színes – értsd: sötét ruhás - csapat, a WingSingers állt a színpadra, ám óriási meglepetést okozva letáncolták az összes addigi kórust: gospel funky filmzenéikkel annyira dögösek voltak, hogy kedvem támadt táncra perdülni és énekelni velük együtt. Az I’m into Jesus (DC Talk) átirata is lenyűgözött, és a koreográfia (mutogatás) is nagyon magával ragadó volt. Vittek minket a groove-ok és a beatek, a lüktetés és az erő. Akárcsak az Oh, when the saints sodró rockija és koreográfiája, a Babayetu című videójáték főcímzenéjének szólói, vagy a Maskenada latinos szaxofon-szólója. A dalok végi kimerevített pózok is viccesek és látványosak voltak, és főként a fotósok számára roppant kedvezőek.

Fegyelmezettség, feszesség, lazaság, derű, szépség, harmónia, vagányság jellemezték számomra a Kórus-jamet. Az este fő házigazdája, Balásy Szabolcs hozta-vitte a show-t, olykor akár karmesterhez „nem illő” – de mondjuk inkább úgy, hogy rendhagyó – módon lazán, bolondosan futkározva a színpadon: ha kellett, mikrofonállványokat pakolt, ha pedig az kellett, akkor egy jól (vagy néha kevésbé jól) irányzott viccel elsimított egy elsőre nem sikerült szám-indítást vagy más apró malőrt. Egyszóval profin és mindent összevetve nagyon szórakoztatóan vezényelte le az egész műsort. És még ha az átállásoknál olykor kórus „traffic jam” is alakult ki, lényegében teljesen gördülékenyen mentek a váltások az egyes fellépők között.

A végén pedig a nagy kórusok mind összeálltak (egy képpé…), és bár nem hittem el maradéktalanul a szólistának, Boros Lucának, hogy elhiszi magáról, hogy tud repülni (I believe I can fly) – noha igenis elhihetné, mert a hangja képes lenne elrepíteni – végül a kórus felemelte őt is és együtt már szárnyalva suhantak a dalban.

Így Hálaadás után pár nappal a koncert végén elhangzott sok-sok hálaszó még inkább helyénvalónak tűnt. És ugyanez fogalmazódott meg a zárószámban, egy Arany János vers (Losonci Gyula nevében) megzenésített változatában: „Hogy kiöntsem egy-két szóban háládatos szívemet” – ezt pedig már a mohácsi Trillák gyermekkórussal kiegészülve énekelték el a „Nagyok”.

Hála ezért a nagyszerű programért.

Írta: Zsenilia Fotó: Szalai Bence Péter