Kowalsky meg a Vega áldásos koncertje a Parkban Kowáék idén is szinte teltházas koncertet adtak a Budapest Parkban június végén.

Az előzenekar a Tortuga (zenekar) csapata volt. Szép számú rajongótáboruk van nekik is, a közönség keménymagja kívülről énekelte kellemes, fülbemászó, dallamos, gitárcentrikus zenéjüket. Szokásos szünet, színpadrendezés, majd Kowalsky-ék konfetti esővel berobbantak a színpadra. A közönség az első pillanattól az utolsó percig táncolt, ugrált, minden dalt kívülről énekelt. A színpadkép sem akármilyen Kowáék esetében. A színpad két szélén mozaik kivetítők szétszórtan, amit a színpad közepén, illetve hátul a dobos mögött még két óriás kivetítő vadít meg. Ezt a vizuált még feltúrbozzák lézer fényjátékkal. Kowalsky meg a Vega koncert képekben - klikk a fotóra

A vizuális vetítések is mindig az adott dal szövegéhez illeszkedtek tartalomban és színekben egyaránt. Kowa sokat kommunikált velünk, énekeltetett minket (bár ez ösztönzés nélkül is ment a nagyérdeműnek). Sokat beszélt a dalok között az összetartozásról határon innen és túl, hogy szeressük egymást ebben a bolond világban. Kézfeltartással kellett jelezzük egyetértésünket, az erkélyen esetlegesen bambán bámészkodókra is rászólt viccesen, hogy koncerten vagyunk, csápoljunk, integessünk, tapsoljunk, már amennyiben nem fáj a vállunk, karunk, és tudjuk mozgatni őket. Horváth Tamással közös Fehér Holló dalukat énekelte a közönség - velem együtt - a leghangosabban. Tomi nem volt itt, de van felmentése, saját turnéja okán. A koncert második felében az „Áldás” című dalnál mindannyiunkra áldást kér Kowa az élettől. Megható volt, ahogy az egész Park együtt énekelt magasba emelet tenyerekkel. A koncert utolsó harmadában egymás után sorjáztak a slágerdalok (kedvencem is „Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek”), és a vizuált itt már lézer fényjátékkal is feldobták. Pazar látvány volt, az egész Park hol zöld, hol kék, hol lila, hol arany színekben pompázott a lézerek játékától, majd az utolsó dal egy hatalmas öröm táncban végződött, az egész Budapest Park tombolt. Nagyon szerettem ezt a koncertet is. Kowalsky koncerten biztosak lehetünk benne, hogy mindig jól szórakozunk, és profi zenészeket láthatunk a színpadon, akik hibátlanul játsszák végig a showt.



Videók A nyári turné időpontjait és helyszíneit itt találjátok.

Valamint a következő dátumot - 2025.02.08. - beírni a naptárakba, Kowalsky meg a Vega Papp László Sportaréna!

