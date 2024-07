Kapcsolatok • Aurevoir. zenekar Zöldségrablás Szentesen, az elkövetőket nem találják - aurevoir. dal - és klippremier Az aurevoir. zenekartól megszokott, hogy a saját szerzemények mellett olykor versmegzenésítéshez vagy népdalfeldolgozáshoz nyúlnak. A Héjanász című új dalukhoz egy erdélyi népdal adta az alapokat, ami egyébként egy régi “táncházas sláger”. Az áprilisban megjelent skate-punk ihletésű ‘pontnem’ után ismét visszatértek az aurevoir.-ra jellemző hangzáshoz. “Ahogy azt korábban is mondtuk, a pontnem egy egyszeri alkalom volt, egy buli, amiben újréltük a gyerekkorunkat. A Héjanász egy sokkal átgondoltabb dal, ami viszi tovább a klasszik ‘oreóhangzást’, kicsit meg is újítva azt.” - árulja el az új kiadványról Agócs Márton, a zenekar egyik frontembere. A Héjanász a DélKerTÉSZ (Délalföldi Kertészek Szövetkezete) támogatásával jött létre, akik hazai kistermelők Szentesről és környékéről, így egyértelmű volt, hogy a klip is náluk fog készülni. Elképesztő nap volt, nem is gondolták volna, hogy egy üvegház vagy hűtőház ennyire jó forgatási helyszín lehet. A klipet ismét Fejér János rendezte - a zenekarral egyetértésben és közös ötletelés kíséretében. Operatőrként János mellett Liszkay Lilla dolgozott, az utómunkát pedig ezúttal is a zenekar másik frontembere, Fejér Mihály végezte. A történet - a szövegtől kissé eltérő módon - igazából egy “heist movie”, egy rablási kísérlet, az aurevoir.-tól megszokott, ironikus stílusban. “A sztoriban pedig végre gengszterek vagyunk, akik életük melóját szervezik és viszik végig.” - mondja Agócs Márton. Az aurevoir. a stúdiózások és forgatások mellett erősen kezdte a fesztiválszezont is, és még megannyi koncert várja őket. ‘Sosem volt még ennyi nyári meghívásunk, szóval nagyon boldogok vagyunk, és mindegyiket nagyon várjuk.” - teszi hozzá Marci. Legnagyobb volumenű budapesti koncertjükre augusztus 15-én kerül sor a Budapest Parkban. [2024.07.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu