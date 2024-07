Modern megszólalású folk metal - Roses Of Thieves dal- és klippremier: Blunderbuss

A előzőleg bemutatott Perilous Journey után megérkezett a második dal is a Roses Of Thieves július 5-én megjelenő nagylemezéről. A tavaly ősszel startolt, női énekessel felálló fővárosi banda ezúttal a Blunderbuss című szerzeményét mutatta be, amihez egy videoklip is készült, amely Bikali Sándor munkája. A 10 tételes - Gateway To Utopia című - nagylemez leginkább a folk metal rajongóinál találhat be azonnal, de az egyéb rock / metal stílust kedvelők - főleg a naprakész, modern megszólalású újdonságra vadászók - között is nagy kedvenc lehet.

Hristov-Todorov Dominik (harmonika) a klip megszületéséről:

“A kliphez azért választottuk a ‘Bluderbuss’-t, mert ez volt az első dalunk, ami meghatározta a zenekar arculatát. Egy modern hangzású anyagot akartunk összehozni, és igyekeztünk minél merészebb és érdekesebb dolgokat belevinni a csapat imidzsébe. A kisfilm készítéséhez egy vicces sztori is kapcsolódik... A dobosunk hamar végzett az ő felvételeivel, így a csapat támogatói hazavitték őt, ahol egy hatalmas falatozás várta a családjánál. Így ők jó belakmároztak, mi meg a maradék gárdával fázva, éhesen még 10 órát forgattunk - mondanom se kell, hogy valószínűleg ezért is lett hiteles a videóklip, amikor úgy éreztük magunkat, mint az éhezők viadalában. Maradjunk annyiban, hogy a szerethető énekesnőnknek is van egy másik alteregója, ha éhes.” (nevet)

Roses Of Thieves:

Kinga Ruppert-Jáger - vocals

Tamás Bárdos - violin

Imre Togyeriska - drum & percussion

Miklós Kovács - guitar

Patrik Sütöri - bass

Dominik Hristov-Todorov - accordion

H-Music Hungary

[2024.07.14.]