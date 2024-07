Tom Morellora harminc évet vártunk

Június 01-én Tom Morello lépett fel nálunk, akire harminc évet vártunk, hogy szólóban is láthassuk, mit művel a gitárjaival a színpadon. A hírnevét a Rage Against The Machine zenekarban szerzett gitáros, aki az Audioslave zenekar tagja is volt, elképesztő gitár virtuóz játékával levette a lábáról az Akvárium közönségét.

Ilyen gyorsan tekerni rajta kívül talán egy két gitárost tudnék felsorolni.

Kedélyesen beszélgetett a közönséggel a dalok között, hálálkodott, hogy ennyien eljöttünk, és hogy minden dalát kívülről énekli a közönség. A funkyt, rappel, alternatív és nu metallal valamint hard rockkal keverő gitáros híres arról is, hogy előszeretettel hívják meg sztárok vendéggitárosnak. Így például a Maneskin híres dala „Gossip” is részben arról nevezetes, hogy a gitárszólót ő játssza benne, ezt élőben is bemutatta nekünk negyedik dalként az este folyamán.

Amit én figyeltem, mivel „gitár fétisben” szenvedek, de csak nézőként, hallgatóként, rajongóként, hogy sűrűn cserélt gitárt. Nekem személyes kedvencem a „Black Spartacus” névre keresztelt fekete akusztikus gitárja volt, amivel néhány „líraibb” tételt játszott el nekünk (a többi tempós dalhoz képest legalábbis lírai tételnek számítanak). Szóló lemezei legjobb tételein kívül természetesen játszott Rage Against The Machine és Audioslave dalokat – szerintem ezek nélkül haza sem engedte volna a közönség, valamint egy Bruce Springsteen és egy John Lennon feldolgozást is eljátszott nekünk a koncert végén. Elképesztő hangulatot varázsolt a bő másfél órában, az Akvárium közönsége egy emberként ugrálta végig a koncertet. Remek este volt, mindenki nézze meg aki teheti Tom Morellot minimum egyszer élőben, nem fog csalódni.

Köszönjük a szervezést és a lehetőséget a Live Nation csapatának!

Balázs Adrienn

Setlist:

1. Soldier in the Army of Love

2. Vigilante Nocturno

3. Testify / Take the Power Back/ Freedom (Rage Against the Machine song)

4. GOSSIP (Mảneskin cover)

5. One Man Revolution 6. Where It's At Ain't What It Is

7. Secretariat

8. Mary Celeste

9. The Road I Must Travel

10. The Fabled City

11. They Can't Kill Us All (new song debut)

12. Keep Going

13. Black Spartacus Heart Attack Machine

14. World Wide Rebel Songs

15. Let's Get the Party Started 16. Hold the Line

17. Kick Out the Jams (MC5 cover)

18. Bombtrack / Know Your Enemy / Bulls on Parade Guerilla Radio / Sleep Now in the Fire / Bullet in the Head (Rage Againstthe Machine song)

19. Like a Stone (Audioslave song)

20. The Ghost of Tom Joad (Bruce Springsteen cover)

21. Killing in the Name (Rage Against the Machine song)

22. Power to the People (ohn Lennon cover)

[2024.07.21.]