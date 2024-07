Nyolc év után tért vissza Budapestre a Plavi Orkestar 2016 februárja után második alkalommal látta vendégül a budapesti Balkán Party rendezvénysorozat a legendás ex-jugoszláv zenekart. A többéves kényszerű szünet után visszatérő közel 40 éves zenekart turnéjának második állomásán teltházas magyarországi buli fogadta. A ’80-as években, Szarajevóban megalakult Plavi Orkestar az évtized elején kibontakozó Novi Primitivizam szubkulturális mozgalom részeként kezdte meg működését és egyik napról a másikra vált Jugoszlávia-szerte híressé. A következő években a zenekar a régió meghatározó együtteseként számtalan sikeres koncert mellett a házibulik és összejövetelek elengedhetetlen részévé vált. 1990-re Belgrádtól Szarajevón át Zágrábig valószínűleg nem volt olyan házibuli, ahol ne csendült volna fel a Bolje biti pijan nego star (Jobb részegnek lenni, mint öregnek), vagy ahol ne siratták volna szerelmüket fiatalok a Sava tiho teče dal hallatán. Az 1991-ben megjelent Simpatija albumon – mely az utolsó lemez volt a Jugoszlávia felbomlása előtt – a Ljubi se Istok i Zapad is helyett kapott. A dal az eredetileg a Mamas and Papas előadásában megjelent California Dreamin’ sajátos feldolgozása, amely annak ellenére, hogy háborúellenes szövege miatt évekig volt a rádiók tiltólistáján, mai napig nagy népszerűségnek örvend a volt Jugoszlávia területén. A zenekar ’98-as visszatérése után további három albumot jelentetett meg, történetüket mára több dokumentumfilm és koncertfelvétel örökíti meg. A COVID-19 érkezésével a zenekar és a rajongóik közötti kapcsolat teljesen megszakadt, melyet a tagok közötti távolság is tovább nehezített. Az utóbbi években a Plavi Orkestar új albumon kezdett dolgozni, mostanra pedig a zenekar is elérkezettnek látta az időt egy újabb turnéra. A szlovéniai bemelegítést követően a Plavi Orkestar egyenesen Budapestre érkezett, ahol a közönség a nyolc évvel ezelőtti töretlen lelkesedéssel fogadta Saša Lošićot és bandáját. A korábban megszokott felállás – Saša Lošić (ének, gitár), Ćera I (basszusgitár) és Ćera II (dob), Saša Zaleplugin (szólógitár) – Robert Pikl szlovén szólógitáros érkezésével némileg változott, de az eredeti Plavi hangzáson ez mit sem változtatott. A teltházas budapesti koncerten a Balkán Partykról már megszokott lelkes közönséggel találkozhattunk, akik – ahogyan azt Loša többször meg is jegyezte – olyan energiákat mozgattak meg, melyektől a zenekar is erőre kapott. A zenekarral készült korábbi interjúnk ITT érhető el!

