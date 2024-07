Megtöltötte a Budapest Parkot a Katona József Színház 2023 után idén is Csinibaba Táncdalfesztivált tartott a Budapest Parkban a Katona József Színház. Az este gerincét a legendás Csinibaba című film betétdalai, illetve a 60-as évek kultikus táncdalai adták, meglepő formákban, sajátos feldolgozásokban. Ezen a májusi estén is 9000 néző látogatott el a Budapest Parkba, hogy együtt szórakozzon a Katonás színészekkel és meghívott vendégművészekkel. Idén a Katona József Színház három játszóhelyén 103 százalékos látogatottság mellett összesen 505 előadást láthatott mintegy 96 ezer néző. Ehhez pluszba jött idén is a Csinibaba „buli”. Tavaly, a színház 40. születésnapját ünnepelték ebben a rendhagyó formában és már akkor érezni lehetett, hogy lesz még folytatás… Hamar be is jelentették, hogy 2024-ben is visszatérnek a Budapest Parkba és még több néző érezte úgy, hogy ezt az estét nem szabad kihagyni. A korábbi résztvevők mellett még több katonás színésszel, új énekesekkel és extra dalokkal színesítették az idei műsort. Két különböző műfaj képviselőinek ereje egyesült ezen az estén, hogy közösen alkossanak valami meghökkentőt. Csinibaba Táncdalfesztivál képekben - klikk a fotóra

Az előadás Vajdai Vilmos rendezésében jött létre, és a társulat tagjai mellett fellépett Csákányi Eszter, Nagy Ervin, Thuróczy Szabolcs. Az énekeseket pedig olyan nevek erősítették, mint Bagossy Norbert, Beck Zoli, Bérczesi Róbert, Beton:Hofi, Járai Márk, Jónás Vera, Kollár-Klemencz László, Lábas Viki, Németh Juci, Péterfy Bori, Sena Dagadu, Sisi, Vitáris Iván és Balla Máté. A zenét a Meggyes Ádám (Nart Orchestra Bigband) vezette, fúvósokkal, vonósokkal, vokalistákkal és ütősökkel kiegészített kísérőzenekar szolgáltatta, amelynek magja: Dési Tamás "Guba" - dob, Szekér Ádám - gitár, Matus Péter - basszusgitár (mindhárman Irie Maffia) és Premecz Mátyás - billentyűk (Kéknyúl). Az egyedülálló koncert-show egy egészen különleges időszakba és miliőbe kalauzolta a közönséget. Extra vendégként idén is megjelent a színpadon Szinetár Miklós, akinek kedves és megható szavai könnyeket csaltak a nézők szemébe, ahogyan a műsor legvégén a jelnyelven elénekelt Máté Péter dal is. Már most abban bízunk, hogy nem maradunk Csinibaba Táncdalfesztivál nélkül 2025-ben sem, mert ez az este nemcsak egy koncert, inkább egy „Katonás-életérzés”. M. A.

Fotó: Petró Adri [2024.07.14.]