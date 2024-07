Budapesten a hardcore szinonimája

December 6-án nem csak a Mikulás érkezik hozzánk, de nálunk koncertezik a 22 éve aktív Terror i. A Dürer Kertben nem csak a legismertebb Terror dalok szólalnak meg, de a szintén keményvonalas Nasty is vendégeskedik a koncerten.

2002-es megalakulásuk óta a banda olyan elkötelezettséget mutatott, mint nagyon kevesek a színtéren. Nyolc stúdióalbummal, egy sor élő albummal, válogatáslemezekkel és EP-kkel a hátuk mögött, a színtér veteránjai továbbra sem lassítottak, jelenleg is Európát járják, hozzánk pedig decemberben térnek vissza.

Legutóbb tavaly vendégeskedtek Budapesten, akkor a Barba Negrában több, a szcénában elismert zenekarral adtak koncertet, de 2019-ben is elhozták hozzánk nagy sikerű Total Relation albumukat. Legutolsó sorlemezük 2022-ben jelent meg Pain into Power címmel, azóta pedig a banda folyamatosan a világot járja, Amerikától Ausztráliáig stage diveolják körbe az egész világot.

A Los Angeles-i Terror mindig is a hardcore szinonimája volt, így várhatóan nem okoz majd csalódást a keményvonalas zenék kedvelőinek ez a koncert sem. A zenekar széles életműve, megszámolhatatlan koncertje is mutatja, hogy a Terror miért nem csak túlélt, hanem a csúcson tudott maradni több mint 20 éve. Decemberben a Dürer Kertben is biztosan elhangoznak a legismertebb dalok, a One With The Underdogstól a Keepers of the Faith lemezen át egészen a legújabb korongig.

Az estet az idén 20 éves belga hardcore zenekar, a Nasty nyitja, akik mindössze egyszer, 2017-ben jártak nálunk. A már akkor is hat lemezes zenekar azóta két új lemezzel büszkélkedhet, a tavaly megjelent Hertbreak Criminals dalaiból is biztosan ízelítőt kap a magyar közönség is.

December 6-án tehát a mikulás egy igazi hardcore ünnepet hoz mindenkinek a Dürer Kertbe, nem érdemes kihagyni a szintér idei egyik nagy, magyarországi ünnepét.

Jegyek

[2024.07.25.]