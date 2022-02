Sztárban Sztár 2022 második adás videók - nézd vissza a produkciókat

A Sztárban Sztár második élő showját a Why Don’t We slágerével nyitotta meg a még versenyben lévő 11 énekes. Nézd vissza a produkciót most!

Sztárban Sztár 2022 2. adás - Sztárban Sztár TOP11: Fallin’ (Adrenaline) – 2. adás

A brutál szexi popdíva, Rihanna bőrébe bújva korbácsolta fel a kedélyeket a Sztárban Sztár színpadán Palya Bea!



Sztárban Sztár 2022 2. adás - Palya Bea: S&M



A legendás német duó, a Modern Talking szépfiújaként, azaz Thomas Andersként lépett színpadra a második élő show-ban Zámbó Krisztián!



Sztárban Sztár 2022 2. adás - Zámbó Krisztián: Cheri Cheri Lady

A Sztárban Sztár második adásában az aranytorkú Amy Winehouse bőrébe bújva mutatta meg melankólikus oldalát Péterffy Lili. Nézd vissza a produkciót Te is!



Sztárban Sztár 2022 2. adás - Péterffy Lili: You Know I’m No Good

A Supernem nagysikerű slágerével, Papp Szabiként érkezett a Sztárban Sztár színpadára a második élő show-ban Orsovai Reni!



Sztárban Sztár 2022 2. adás - Orsovai Reni: K-K-Kétszer

A táncoslábú R’n’B csillag, Ne-Yo képében csinált hatalmas bulit a színpadon Vavra Bence a második adásban!



Nézd vissza most a produkciót

Vavra Bence: Closer

Zoltán Erikaként, szexi csípőmozgásával csábított a Sztárban Sztár színpadán Emilio! Ha lemaradtál a produkcióról, nézd vissza most!



Emilio: Zoltán Erika medley

A világhírű rapper, Pitbull bőrébe bújva vadonatúj oldaláról mutatkozott be a Sztárban Sztár színpadán Szekeres Adrien!



Sztárban Sztár 2022 2. adás - Szekeres Adrien: Hotel Room Service

A mindig lenyűgöző Zsédaként énekelte a Fekete rúzs című slágert a Sztárban Sztár színpadán Dallos Bogi! Nézd vissza Te is a produkciót!



Sztárban Sztár 2022 2. adás - Dallos Bogi: Fekete rúzs

A 70-es évek mély hangú diszkókirálynőjeként, azaz Amanda Lear-ként próbálta levenni a lábáról a zsűritagokat és a nézőket Stohl András a második élő show-ban!



Sztárban Sztár 2022 2. adás - Stohl András: Enigma (Give a Bit Of Mmh To Me)

Elképesztően energikus produkcióval lépett színpadra Ember Márk, aki a második élő show-ban egyik példaképe, Mester Tamás bőrébe bújt.



Sztárban Sztár 2022 2. adás - Ember Márk: Szabadítsd fel

Post Malone-ként a rocksztár életről rappelt egy elképesztően ütős produkció során Marics Peti a Sztárban Sztár második adásában! Nézd vissza Te is a produkciót!



Sztárban Sztár 2022 2. adás - Marics Peti: Rockstar

Tilla nem húzta tovább a dolgot, kihirdette ki az, aki biztosan ott lesz a Sztárban Sztár 3. élő show-jában is.



Marics Peti másodjára is behúzta a napi győztes címet.



Elárulta, hogy egészsége nem volt százszázalékos, ő mégis könnyedén vette az akadályt!

[2022.02.13.]